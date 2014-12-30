به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عصر دوشنبه در هشتمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه حرکت شناختی برای شناخت نعمت ها از نمونه های شکر است، عنوان کرد: خداوند نعمت ها را برای ما قرار داده که از آنها استفاده کنیم و هرچه حرکت علمی انجام دهیم باب جدیدی برای ما باز می شود.

وی ادامه داد: ما در استان هرمزگان کنار دریا هستیم و این بد است که همواره ترس از کمبود آب داریم و نماز باران برای زمانی است که واقعا احساس تشنگی کنیم و شرایط اضطراری باشد اما اگر با اصول علمی آب شیرین کن درست کنیم، دیگر نگرانی نخواهیم داشت.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: در یزد برای آب ۱۵۰ کیلومتر زیر زمین می روند و ما کنار دریا باید نماز باران بخوانیم یا به دنبال شیرین سازی آب دریا باشیم.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به مبانی دینی اقتصاد مقاومتی شامل شکر نعمت، احسان و قناعت، بیان داشت: در این سال فرهنگ و اقتصاد باید متحول شویم و توجه کنیم که علم برای پشت میزنشینی نیست بلکه علم برای زندگی سالم است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران و مقام معظم رهبری حماسه ۹ دی را به وجود آوردند و فتنه را دفن کردند، اظهار داشت: فتنه ۸۸ پدیده شومی بود و ۹ دی پدیده ای مبارک بود که اگر روی نمی داد، معلوم نبود سرنوشت کشور چه می شود.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با اشاره به مباحث زیست محیطی، عنوان کرد: برخی فکر می کنند طبیعت از آنهاست و خود را مالک طبیعت، آب و زمین و دریا و هوا می دانند در حالی که طبیعت برای ماست نه از ما و ما از طبیعت هستیم و تخریب طبیعت نوعی خودکشی است.

آیت الله نعیم آبادی اضافه کرد: تخریب دریا و خاک، آلودگی هوا و طبیعت یک نوع خودزنی و خودکشی تدریجی است و باید برای جلوگیری از این مسئله فرهنگ سازی کنیم.

وی گفت: یکی از دلایل تخریب طبیعت جهل جامعه است که نمی دانیم اگر آب دریا آلوده شود به چه معناست. متاسفانه جاهلانه سد ساختند و دریاچه ارومیه خشک شد و بر اثر این مسئله امروز اگر توفان بیاید استان های بسیاری در خطر خواهند بود و این دریاچه که کانون مهاجرت ها و برکات بود تبدیل به یک نکبت شد و باید از آن عبرت بگیریم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان تصریح کرد: دریا را خدا برای ما در این استان قرار داده که هرمزگانی هایی که از کنار آن عبور می کنند دریا را ببیند و از آن لذت ببرند و نباید در کنار آن ساخت و ساز کنیم و این ساخت و سازها توسط طمع کاران و با کوتاهی مسئولان انجام می شود.

آیت الله نعیم آبادی بیان داشت: در یکی از روستاهای هرمزگان یک نفر ادعای مالکیت ۲۷۳ هکتار زمین را دارد و کارشناس هم آن را تایید کرده است و باید دید سبیل های را چه کسی چرب می کند که این گونه کارهایی انجام می شود و یک نفر بدون اینکه کاری کند ۲۷۳ هکتار زمین را مالک می شود.

وی افزود: هنوز در جاسک خبری نیست و بهتر است برویم ببینیم با زمین های جاسک چه کرده اند.

امام جمعه بندرعباس اظهار داشت: قانون مداری یعنی اینکه اول به جنگ کله گنده ها برویم و اگر مچ آنها را بگیریم، دیگر کسی طمع نمی کند و بهتر است محیط زیست را پاس بداریم و دیگر نگذاریم میان ما و دریا چیزی فاصله شود.