قوانین مبارزه با مواد مخدر نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمدی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران گفت: از عوامل مهمی که موجب افزایش میزان جرم در بحث مواد مخدرمی شود متاسفانه اندک بودن میزان مجازات جرم است.

وی افزود: در این خصوص قوانین که قدیمی هستند باید در آنها بازنگری گردد تا بروزرسانی شوند.

محمدی گفت: بررسی ها حاکیست که جرم خورده فروشی ها با فراوانی بیشتری در حال اتفاق افتادن است.

دادستان علی آبادکتول یادآورشد: وقتی مجرم مواد مخدر دستگیر و روانه دادگاه می شود با این میزان اندک جریمه، قطع به یقین تکرار جرم خواهیم داشت.

وی گفت: لزوم بازنگری در قوانین، آموزش همگانی، آگاهی بخشی از خطرات ابتلا به مواد مخدر و آگاهی از افزایش نوع مواد مخدر از مهمترین این نیازهاست.

محمدی درخصوص ارزان بودن مواد هم گفت: مواد مخدر با فراوانی که دارد در سریعترین زمان قابل دسترسی برای مصرف کنندگان است.

وی تاکیدکرد: 100 سانتی متر از کراک بیش 200 نفر را در زمانی کوتاه نشئه می کند.

وی گفت: اگر جریمه های مواد مخدر سنگینتر گردد مطمئنا فروش و مصرف آن هم کاهش چشمگیری پیداخواهد کرد.