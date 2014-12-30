حماسه 9 دی مخلوق تفکر دفاع از امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه دوشنبه، در گردهمایی مداحان استان گلستان، با بیان این که همه باید متصل به ائمه باشیم، گفت: ائمه صراط مستقیم هستند و راه راست را نشان می دهد.

وی افزود: بر اساس گفته های الهی، ائمه ریسمان محوک الهی هستند و انسان ها اگر مسیری نورانی می خواهند باید به ائمه متصول شوند.

وی بیان کرد: هیچی ریسمانی محکمتر از امامت و ولایت نیست، در شادی ائمه شاد هستیم و در عزای آن ها عزاداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: 12 دی ماه انتخابات دوستانه و صمیمانه مداحان استان برگزار می شود.

وی با بیان این که مداحان در جامعه تاثیر زیادی دارند، گفت: مداح مجالس را مدیریت می کند و با شعر خوب و مستند خود مجلس را به ائمه متصل می کند.

وی افزود: قدم های خوبی در زمینه آموزش مداحان برداشته شده است و باید این اقدامات ادامه یابد.

حجت الاسلام ولی نژاد خاطرنشان کرد: آموزش، ساماندهی، نظام مند کردن و حذف آسیب ها از اهداف ما در این رابطه است.

وی تصریح کرد: اگر مداحی مشکلی داشت باید فردی از جنس خودش به وی تذکر بدهد و این وظیفه کانون مداحان است.

وی با تاکید بر این که مداح باید متخصص و آموزش دیده باشد، خطرنشان کرد: آسیب های بخش مداحلی بسیار کم شده است و باید در سال های آینده حذف شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که گرگان ظرفیت های مذهبی خوبی دارد، گفت: همه باید به آن چه مراجع می گویند به خصوص مقام معظم رهبری گوش دهند از آن تبعیت و تقلید کنند.

وی حماسه 9 دی را یکی از دستاوردهای هیات های مذهبی دانست و گفت: در چنین روزی هیات ها وقتی توهین به امام حسین (ع) و عاشورا را دیدند سیل مردم را به خیابان ها آوردند و این حماسه را با کمک بسیج و مردم رقم زدند.

وی اظهار کرد: راهپیمایی 9 دی را هیات های مذهبی و بسیجی ها رقم زدند و مخلوق تفکر دقاع از امام حسین (ع) است.