بی قوارگی ساختمانها در بدنه شهر اردبیل/ شهرسازی و معماری فدای تراکم

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه کمی ساختمان ها در بدنه شهر اردبیل در حالی با مشکلات عدیده مواجه است که این روزها بیشتر از کیفیت بخشی و اجرای ایده های خلاقانه سهم بیشتر انرژی دستگاه های متولی را به مقابله با عوارض رشد بی قواره ساخت و ساز ها معطوف ساخته است. بطوریکه شکل گیری شهرک های مسکونی، پدیده حاشیه نشینی، بی قوارگی ساخت در بافت فرسوده شهری، تصرف اراضی بایر و ساخت و ساز غیر مجاز بسیار بیشتر از اجرای طرح های جدید در توسعه شهر اردبیل شنیده می شود.

اردبیل در حالی مسیر تبدیل شدن به کلان شهر را طی می کند که از رشد ناهمگون ساخت و سازهای خود دچار خلا جدی بوده و بی توجهی به اصول شهرسازی نه تنها در آینده بلکه در وضعیت فعلی نیز زندگی شهر نشینی در این شهر را دچار مشکل ساخته است.

هر چند خلا نظارت دستگاه های ناظر و گریختن افراد سودجو از استانداردها از جمله دلایل اصلی بروز این مشکلات است در عین حال مسئولیت اجتماعی سازندگان را نیز نمی توان کتمان کرد.

اشرافیت ساختمان بلند به حریم خانه های کوچک

احد سیدی به عنوان یک شهروند اردبیلی یکی از مشکلات اصلی عدم تناسب ساخت و ساز ها را پیامدهای اجتماعی آن می داند و می گوید: آپارتمان های بلند به ساختمان های کوچک تر اشرافیت دارند و عملا استفاده از حیاط خانه را برای اهالی با مشکل مواجه می سازند.

به گفته این شهروند شهرداری به راحتی مجوز ساخت ساختمان بلند را بدون توجه به وضعیت ساخت و ساز های اطراف آن می دهد و حتی اگر مجوز صادر نشود سازنده با پرداخت جریمه تعداد طبقه دلخواه را روی ساختمان اضافه می کند و این موضوع موجب می شود آرامش و راحتی ساکنان ساختمان های کوچک مختل شود.

سیدی تاکید دارد که در ساخت و ساز ها باید به وضعیت ساختمان های دیگر توجه شود تا به عنوان مثال دیوار به دیوار یک ساختمان دو طبقه ساختمان هفت طبقه احداث نشود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل در تائید این اظهارات تاکید دارد که خط آسمان در ساخت و سازهای اردبیل رعایت نشده است.

خط آسمان در ساخت و سازها رعایت نمی شود

علیرضا سلیمانی در این خصوص به خبرنگار مهر تصریح کرد: این بدین معنی است که تراکم ساخت و سازها از تناسب لازم برخوردار نیست و در برخی مواقع ساختمان های با طبقات کم در مجاورت ساختمان های چندین طبقه مشاهده می شود.

وی دلیل وضعیت فعلی ساخت و سازها را استناد به طرح تفضیلی و جامعی دانست که آخرین بار در سال ۸۴ تدوین شده و تمامی ساخت و سازهای انجام شده بعد از سال ۸۴ از این طرح تبعیت کرده است.

هر چند چرایی پذیرش و اجرای طرحی که این همه ناهماهنگی در ساخت و ساز های شهری به دنبال دارد خود دست آویز سوال است؛ به گفته سلیمانی با توجه به اینکه طرح تفضیلی هر ۱۰ سال یکبار مطالعه می شود، امسال مشاور برای تدوین طرح تفضیلی انتخاب شده تا برای سال آینده مجددا این طرح متناسب با اقتضائات شهرسازی تدوین شود.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید دارد که در طرح تفضیلی و جامع تمامی نیازهای شهرسازی مطالعه می شود و مشکلات شهروندان که به شورا، شهرداری، نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی منعکس می شود، رفع خواهد شد.

شهرک های مسکونی بی بهره از معماری مطلوب شهری

سلیمانی از بررسی پرونده برخی ساخت و ساز های خارج از طرح تفضیلی در کمیسیون ماده ۵ می گوید و در عین حال یک شهروند دیگر ساکن شهرک فلسطین اردبیل تاکید دارد که نه تنها به تناسب ساختمان ها فکر نمی شود بلکه معابر، کوچه ها و خیابان ها نیز بی تناسب احداث می شود.

فرید محمد پور نمونه این معضل را در خیابان فلسطین، معابر شهرک کارشناسان و سینا می داند که هر یک صرفا با هدف پاسخ موقت به مطالبه ساکنین ساخته شده و آینده نگری در ساخت و سازها لحاظ نشده است.

به گفته این شهروند در حال حاضر خیابان فلسطین پاسخگوی نیاز ساکنین این شهرک نیست و اغلب ترافیک سرسام آور آن تمامی ساختمان های تجاری و مسکونی اطراف را با مشکل مواجه می کند.

این معضل البته مورد تائید نهادهای مسئول نیز هست. رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل معتقد است متاسفانه شهرک های حاشیه شهر اصولی احداث نشده است. مثلا خیابان فلسطین که برای شهرک سبلان پاسخگو نیست و در شهرک کارشناسان نیز مشکلاتی وجود دارد.

به گفته سلیمانی در شهرک جدید کوچه هشت متری احداث می شود در حالی که ما در بافت فرسوده به چنین اندازه ای از ساخت و ساز عقب نشینی می دهیم تا عرض کوچه افزایش یابد.

تمرکز پیمانکار در انباشت سود اقتصادی

نکته تاکیدی سلیمانی این بار بی توجهی شهروندان و سازندگان در ساخت و ساز ها است. این عضو شورا تمرکز پیمانکار به سود اقتصادی را عامل مهمی قلمداد کرده و معتقد است وقتی سازنده بی توجه به مسئولیت اجتماعی اقدام به ساخت و ساز می کند شاهد معضلات و تخلفات خواهیم بود.

پیمانکارانی که البته سلیمانی از عملکرد آن ها نقد دارد در تمامی روند فعالیت خود از شورای شهر و شهرداری مجوز دریافت می کنند. به ویژه در صورتی که ساخت و ساز ویژگی و ابعاد خاصی داشته باشد جلسات هم اندیشی شورا است که نسبت به آن ابراز عقیده می کند.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به جایگاه شورا در کنترل این معضلات محدودیت های شورا را طرح می کند و می گوید: وظایف قانونی شورا نیز مشکلاتی دارد و در صورتی که مدیریت یکپارچه شهری حاصل شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

وی معتقد است در موضوع ساخت و سازها نهادهای دیگر نیز پاسخگو است و باید توجه داشت استان اردبیل استان نوپایی است و هنوز شهر اردبیل به یک کلان شهر تبدیل نشده است.

جرایم تخلفات ساختمانی افزایش یافته است

طبق اظهارات سلیمانی جرایم ساختمانی در سال های اخیر افزایش دارد اما برخورد با تخلفات نیز بازدارنده است. بطوریکه برخوردها موجب شده به نسبت سال های گذشته نرخ تخلفات کاهش یابد.

سلیمانی راهکار بعدی را فرهنگ سازی می داند که در واقع در سایه آگاه سازی مردم محقق می شود و معتقد است در صورتی که فرد بداند با تخلف سودی به جیب نخواهد زد و بدتر زیان می کند دست به تخلف نمی زند.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی برای احساس مسئولیت اجتماعی آرمانی نیست، اضافه کرد: ما نیاز داریم از طریق رسانه و اهرم های اطلاع رسان این احساس مسئولیت را نهادینه کنیم.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل راهکار بعدی را ماده ۱۰۰ تجدید نظر و بدوی می داند که جهت تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز به کار بسته می شود.

در این خصوص اظهارات شهروندان شنیدنی است، چراکه آنها در گیردار و همین مشکلات بسیاری از حقایق به وضوح می بینند و آنرا لمس می کنند، بسیاری از حرف های پشت پرده را می شوند و انتقال می دهند.

یکی از همین شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش تخلفات ساخت و ساز شهری اظهارات تامل برانگیزی داشته و تاکید دارد که جریان داشته رابطه بجای ضابطه یکی از مهمترین دلایل تخلف در این بحث است.

محمد درآبادی اضافه می کند که امروزه اگر فردی ارتباط نزدیک با شهرداری داشته و یا از قدرت لابی گری برخوردار باشد می تواند بسیاری از تخلفات را در ساخت و سازها اعمال کند و قانون را دور بزند.

وی ارتباط با دستگاه شهرداری و داشتن فرد بانفوذ در این مجموعه را یکی از مهمترین دلایل افزایش تخلفات دانست و تاکید کرد که در این خصوص حتی با یکی از همسایگان خود که از کارمندان شهرداری است مشکل جدی دارد.

این شهروند اردبیلی ادامه داد: در خصوص ساخت و ساز همسایه دیدار به دیدار خود از مجموعه شهرداری محسوب می شود امروز شاهد تخلفاتی هستم که شهروندان عادی حتی نمی توانند به آن فکر کنند.

وی در بیان این تخلفات علاوه بر تعرض و تجاوز به بخشی از دیوار منزل مسکونی اش توسط همسایه و الحاق آن به ساختمان نوساز خود متذکر می شود که این فرد به دلیل حضور در شهرداری بی توجه به قوانین کاملا روشن به کوچه نیز تجاوز کرده و بیش از 74 مترمربع از این طریق به ساختمان خود اضافه کرده است.

درآبادی این تخلف را غیرقابل چشم پوشی دانست و عنوان کرد: این درحالی است که وی برخلاف قوانین وضع شده شهری رفتار کرده و علاوه بر اینکه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته بلکه تاکنون شکایت همسایگان به شهرداری اردبیل نیز بی پاسخ مانده است.

وی نتیجه این رفتار را دلیل اصلی در تخلفات و نابسامانی های حوزه ساخت و ساز دانست و خواستار رسیدگی شهردار اردبیل به این موضوع شد.

تخریب می تواند فرهنگ ساز باشد

در عین حال که شورای شهر در بسیاری از مواقع نظر تخریب به ساخت و ساز غیر مجاز را تصویب می کند اما عملا در اغلب پرونده ها تخریب اجرایی نمی شود. به عقیده برخی دستگاه ها تخریب یک ساخت و ساز عواقب اجتماعی دارد.

این در حالی است که این گروه از مسئولان به عواقب اجتماعی همان ساخت و ساز غیر مجاز و غیر قانونی بی توجه اند. موضوعی که در گلایه های سلیمانی نیز شنیده می شود و تاکید دارد که اختیار شورا در این خصوص محدود است و باید قانون به حدی محکم باشد که جای در رو نداشته باشد.

سلیمانی می گوید قبلا نفوذ می کردند و از حکم تخریب ممانعت می شد اما در وضعیت فعلی صادر کنندگان حکم زیر بار سفارش نمی روند و این قانون اجرا می شود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل این موضوع که فرد از طریق دیوان عالی اقدام می کند و تخریب از اختیار استان خارج می شود را محدود می داند و به دلیل دوندگی معتقد است مورد استقبال نیست.

وی معقتد است فقط کافی است که ساخت و ساز غیر مجاز تخریب شده و رسانه ای شود که به شکل قابل توجهی بازدارنده خواهد بود. این موضوع کار فرهنگی است و متاسفانه صدا و سیما در موضوع ساخت و ساز ها ورود مطلوب ندارد و فقط معضلات شهری را منعکس می کند.

ضرورت تعیین تکلیف اراضی بایر

تمرکز ساخت و سازها در مرکز شهر و تراکم عمودی ناموزن ساختمان ها تنها بخشی از مشکلات امروزی بدنه شهر اردبیل است. این روزها شهرداری در جلوگیری از تصرف اراضی و ساخت و ساز های غیر مجاز حاشیه شهر نیز با مشکل مواجه است.

شهردار اردبیل تاکید دارد تعیین تکلیف اراضی بایر در پیشگیری از تخلفات موثر است و از همکاری این مجموعه با راه و شهرسازی استان نسبت به تعیین تکلیف و تهیه طرح اراضی و املاک بایر و بلاتکلیف در محدوده طرح جامع شهر می گوید.

صدیف بدری با ذکر مثالی به محلات حاشیه ای گلمغان و ارجستان اشاره می کند و در عین حال تعیین تکلیف بالغ بر ۱۵۰ هکتار از زمین های پیرامون امامزاده سید صدرالدین را آغاز حرکتی می داند که شهرداری بر عهده گرفته است.

با این وجود شهروندان معتقدند تکلیف اراضی بایر بسیار پیش از آغاز ساخت و ساز های غیر مجاز باید آغاز می شد و ورود دقیقه نودی شهرداری و شورا و سایر دستگاه های ناظر در تخلفات ساخت و ساز در واقع غفلت اولیه از مسئولیت نظارتی است.

ترافیک و شلوغی آینده متصور اردبیل

مطابق اظهارات شهردار اردبیل طی ۲۰ سال آینده مهمترین معضل شهری اردبیل ترافیک خواهد بود. شهرداری در حالی اقدام به تدوین طرح جامع حمل و نقل این شهر کرده است که در عین حال عضو شورای شهر اردبیل تاکید دارد روند فعلی ساخت و ساز ها خود فزاینده معضل ترافیک است.

سلیمانی برآیند این اتفاق را تشدید مشکل ترافیک به ویژه در تالارها و پاساژ ها می داند و تاکید دارد که حتی در منازل مسکونی نیز این مشکل مشاهده می شود.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه برای اقلیم این شهر وجود پارکینگ یک ضرورت است، اضافه کرد: کمبود پارکینگ معضلات قابل توجهی را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه طبق قانون فضای آزاد ۲۵ متر مربع است که در اردبیل به دلیل اقتصاد محدود منطقه به ۲۰ متر مربع کاهش یافته است، تصریح کرد: از نظر فنی قائل شدن ۲۰ متر مربع فضای آزاد هم برای یک آپارتمان ۶۰ متر مربعی و هم برای ۱۲۰ متر مربعی مناسب نیست.

به گفته این عضو شورا با وجود اینکه به کمتر از ۱۵ متر مربع مجوز داده نمی شود اما عدم رعایت این موضوع در برخی ساخت و ساز ها مشاهده می شود.

در همین حال تلاش خبرنگار مهر برای شنیدن اظهارات مدیران شهرداری اردبیل در خصوص معضلات ساخت و ساز ها و نحوه ورود شهرداری به تخلفات بی نتیجه ماند در عین حال که مشاهده می شود عدم انطباق و همسویی برنامه های توسعه شهری خود موجب تشدید آسیب های فعلی شده است.

اینکه برنامه ریزان دیروز شهر اردبیل را چطور تصور کرده و چگونه بدنه این شهر را در ذهن خود معماری کرده اند امروز عوارض و خلاهای آن بر زندگی ساکنان سایه انداخته است. خانه بیش از هر چیز دیگر باید محل آرامش باشد و خواسته شهروندان ساخت شهری با چنین خانه هایی است.

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گزارش: ونوس بهنود