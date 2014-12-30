بصيرت سرلوحه حركت ملت/حماسه۹ دی در تاريخ انقلاب اسلامی جاودانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملت ایران طی ۳۶ سال گذشته همیشه در برهه‌های مختلف از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن دفاع کرده‌ و این قدرت اجتماعی عاملی در بر هم زدن اندیشه‌های دشمن برای از بین بردن آرامش كشور شده است.

ورق زدن تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد در حالیکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با حضور ۸۵ درصدی مردم در پای صندوق‌های رأی می‌رفت که به حماسه ای دیگر در تاریخ انقلاب پس از وقوع آن تبدیل شود، عدم تبعیت از قانون توسط دو تن از نامزدهای ریاست جمهوری موجب ضرباتی به کشور شد، ضرباتی که جبران آن گاهی به سختی میسر است.

در همین زمینه نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حفظ و ارزش نهادن بر این رویداد تاریخی و حماسی تاکید کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر ۹ دی را یک رویداد سیاسی خواند و بیان داشت: عوامل زیادی باعث ایجاد و عدم برچیده شدن فتنه گری در کشور بودند که یکی از آن عوامل موثر خواص بی بصیرت بود.

عطاء الله سلطانی صبور با بیان اینکه جریان ۹ دی مواجهه حق و باطل بود، ادامه داد: عوامل روی دادن فتنه در کشور بسیار است اما یکی از دلایل آن جهل است که در مقابل آن عقل قرار دارد.

وی با بیان اینکه جهل از روی ترس و طمع روی می‌دهد، گفت: شیاطینی که اکنون از آن به عنوان آمریکا یاد می‌شود، منشأ اصلی خارجی وقوع فتنه در کشور بود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی بی بصیرتان غروری دارند که ابراز استقلال از ولایت می‌کنند، گفت: در هر زمان هر که توهم استقلال از رهبری را داشت انسانی بی بصیرت است.

۹ دی انقلاب سومو آفت زدای انقلاب اسلامی است نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده با روشنگری رهبری در سخنرانی ۲۹ خرداد ماه دست از آشوب برداشتند، ادامه داد: رهبری خواستار بیان نظرات خواص شدند اما آنان نظرشان را نمی‌گفتند.

سلطانی صبور با اشاره به اینکه برخی افراد فریب خورده داخلی که بی بصیرت بودند از کلید واژه دشمنان و همان «تقلب در انتخابات» استفاده کردند، بیان داشت: خواص بی بصیرت فریب این بستر سازی را خوردند و دروغ با تکرار در افراد ساده لوح مورد قبول واقع می‌شود.

وی ادامه داد: خواص بی بصیرت نباید فریب بسترسازی‌های بدخواهان ایران را می‌خوردند اما رسانه‌های بیگانه نگاه‌ها را به سوی احتمال تقلب در انتخابات سوق دادند.

وی افزود: عبرت‌های ۹ دی قابل احصا نیست چراکه ۹ دی برای خودش عبرت‌های خاصی دارد اما برای پیروان اسلام و انقلابیون هیچ پیامی مهم تر از این نبود که اگر از ولی احساس استقلال کنیم به جایی نمی‌رسیم چراکه دشمن در کمین است.

وی تاکید کرد: مشکلاتی که در تحریم و برنامه هسته ای ایران دیده می شود ریشه در فتنه ۸۸ دارد.

سلطانی صبور با اشاره به اینکه باید زمان شناس بود چرا که دشمن در کمین است، اظهار داشت: افرادی که مراقب دشمن نیستند با حمله غافلگیر می‌شوند و در این میان افرادی که قصد کمرنگ جلوه دادن حماسه ۹ دی را دارند، ندانسته آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

یک کارشناس سیاسی نیز در گفتگو با مهر به ابعاد این رویداد در کشور اشاره کرد و گفت: در ۳۶ سال گذشته دشمنان تحرکات بیشتری داشتند و روش آخر فروپاشی از درون مد نظرآنان بود چراکه دشمن احساس می‌کند برخی افراد در ایران می‌توانند بستری برای فتنه باشند.

محمود قاسمی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد خواص از فتنه بودن رویدادهای سال ۸۸ با اطلاع بودند، بیان داشت: رهبری خواستار عدم سکوت خواص شدند، تا به فتنه کمک نشود و این هشداری بود و نشان می‌داد رهبری انتظارات بیشتری دارند و مردم نیز در انتظار حرکتی از سوی این مسئولین بودند.

طیف وسیعی نتوانستند فتنه را رصد کنند این کارشناس سیاسی با تاکيد بر اینکه طیف وسیعی نتوانستند فتنه را رصد کنند، اذعان داشت: نشناختن یک فتنه خود یک ضعف است.

وی با بیان اینکه فتنه سه لایه داشت و یک لایه کف خیابان، یک لایه سران فتنه و یک لایه مخفی را شامل می شد، گفت: تعدادی از فریب خوردگان اجیر شده بودند و برخی گروهک‌ها نیز به نوعی مدیریت کف خیابان را برعهده داشتند و برخی از هموطنان نیز چون احساس می‌کردند درحقشان جفا شده وارد گود شدند.

قاسمی با اشاره به اینکه با این روند برخی هم فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده است، بیان داشت: بخشی از فتنه‌ها در انقلاب در زمان امام راحل روی داد و بعد از وی پیچیده تر و موثرتر شد اما رهبری ما را از فتنه عبور داد بطوریکه دشمنان نیز اعتراف کردند که مدیریت کلان کشور باعث عدم موفقیت ما شد.

قاسمی با اشاره به اینکه رهبری دیده بان ماهری است اظهارداشت: ایشان همه تحرکات داخلی و خارجی را رصد می‌کند و روشنگری را مدنظر قرار داده و تدبیر ایشان در فتنه‌های گوناگون مثال زدنی است.

وی با بیان اینکه فتنه ای روی داد و میلیاردها خسارت به کشور وارد شد و هشت ماه کشور احساس ناامنی داشت، گفت: فتنه ۸۸ اتفاق ساده ای نبود و بخشی از خواص این وضع را فراهم کردند و دشمن نیز طمع کرد.

با این تفاسیر رویدادهای سال ۸۸ را می‌توان شاخصی برای ابعاد طمع ورزی دشمنان ملت ایران به این آب و خاک برشمرد همانانی که در طول ۳۶ سال گذشته به دنبال آسیب به ملت ایران بوده‌اند و هستند، از این رو نقش رهبر جامعه اسلامی در این بین تعیین کنننده بود تا مانع کج روی در مسیر انقلاب اسلامی شود.

مردم همدان نیز به پاسداشت این واقعه بصیرت افزا امروز در میدان امزاده عبدالله همدان گردهم می آیند تا بار دیگر علاقه خود به نظام و انقلاب اسلامی را متذکر شوند و بر همه خواص بی بصیرت و دشمنان ملت تاکید کنند که نهال این انقلاب با خون هزاران شهید آبیاری شده و آنان هیچ گاه اجازه ضایع شدن هدف شهدای انقلاب را به هیچ کس نخواهند داد.