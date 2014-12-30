بودجه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به 15 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور یوسف ثبوتی شامگاه دوشنبه در دیدار با امام جمعه هدف از راه اندازی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بر اساس اساسنامه این دانشگاه را یادگرفتن و یاد داد عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تمامی تشریفات خدماتی در این دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه حذف شده است و کارمندان خود کارهای روتین را انجام می دهند.

بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: نبود حصار و دیوار از جمله ویژگی های فیزیکی این دانشگاه است.

وی گفت: مقالات ارایه شده در این دانشگاه از سطح استانداردهای کشوری بالاتر بوده و با بسیاری از کشورهای اروپایی برابری می کند.

بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فضای پردیس را 70 هکتار عنوان کرد.

ثبوتی با بیان اینکه بودجه دانشگاه تحصیلات تکمیلی در بخش پژوهش در سال‌های 88 و 89، 25 درصد بوده گفت: در سال 92 بودجه بخش پژوهش این دانشگاه 7 تا 8 درصد بوده است.