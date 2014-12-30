دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان هزار دانشجو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خالصی شامگاه دوشنبه در نشست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اساتید و دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه افزود:دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان زنجان در سال 2007 جایزه بانک توسعه اسلامی در حوزه علوم و تکنولوژی را از آن خود کرد.

وی اظهار داشت: این دانشگاه سال 72 کار رسمی خود را شروع کرد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان زنجان به کتابخانه ترکمان این دانشگاه اشاره کرد وگفت: آغاز احداث این کتابخانه در سال 1384 بوده و در سال 1386 احداث این کتابخانه به پایان رسیده است.

خالصی فر گفت: 50 درصد هزینه این کتابخانه توسط خیران و 50 درصد آن توسط دولت تامین شده است.

وی تاکید کرد: هزار و ۴۲۰ مقاله دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی درمجلات بین المللی چاپ شده و بیشتر این مقالات هم در آی اس آی چاپ شده است.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان زنجان گفت: همه دانشجویان این دانشگاه از ظرفیت خوابگاه استفاده می کنند و مسجد و کانون فرهنگی این دانشگاه تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان زنجان به امضا تفاهم نامه در حوزه‌های پژوهشی و علمی با دانشگاههای تاجیکستان، بنگلادش، آذربایجان، استرالیا، مالزی و افغانستان اشاره کرد و افزود: دانشگاه باید متولی و ترویج کننده علم در کشور باشد.

خالصی فرد یادآور شد: توجه به امر پژوهش باعث توسعه کشور می شود بنابراین توجه به این مهم امری ضروری است.