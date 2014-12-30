به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

بلمبرگ : عربستان سعودی برای ماه آوریل (اردیبهشت ماه) قصد دارد که برای رونق بیشتر بورس خود از سرمایه گذاران خارجی دعوت به عمل آورد.

گلف تودی : نرخ تورم در دومین اقتصاد برتر منطقه آمریکای لاتین یعنی مکزیک در ماه دسامبر به رقم 4.19 درصد رسید، این در حالی است که در ماه قبل از آن این رقم 4.17 درصد بود.

رویترز : رشد اقتصادی آلمان در سال 2015 میلادی بهتر از آنچه که پیش بینی شده است، خواهد بود و شرایط اقتصادی منطقه یورو به آن بدی که مردم گمان می کنند، نخواهد بود.

بیزنس رکوردر : رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه سوم سال جاری میلادی در 11 سال بی سابقه گزارش شد و دلیل آن هم قدرت بالای خرید مصرف کننده و سرمایه گذاری تجاری اعلام شده است.

خبرگزاری فرانسه : پایین آمدن قیمت نفت و سقوط ارزش پول روسیه تاثیر سوء بر صنعت هوایی این کشور می گذارد، این در حالی است که روسیه باید هزینه های بخش صنعت هوایی خود را با ارز خارجی تامین کند.

سی بی سی : پیش بینی می شود بخش معدن کانادا در سال 2015 میلادی به دلیل پیش بینی رشد پایین اقتصادی در چین با چالش جدی مواجه شود.

رویترز : بانک "خلق چین" در سال جدید میلادی با رویکرد جدید در وام دادن وارد عرصه بانکداری می شود و نسبت وام به مقدار سپرده را افزایش خواهد داد.

فایننشال تریبون : فروش فروشگاه های زنجیره ای در کره جنوبی در ماه نوامبر به شدت کاهش یافت.

پی تی آی : در حالی که در سال 2014 میلادی، هند از راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توانسته بود مبلغ 25 میلیارد دلار به اقتصاد خود کمک کند، این بار در آستانه سال جدید میلادی در پی شکوفا کردن سواحل، شرکت های بیمه و بخش راه آهن خود از این طریق است.

ایشیا نت : بسیاری از کشاورزان ارمنستان به دلیل از بین رفتن محصولات کشاورزی و نوسانات پول این کشور در شرایط نامطلوب مالی هستند و در بدهی های خود دست و پا می زنند.

ایتارتاس : مصر برای جبران کمبود گندوم خود، 120 هزار تن گندوم از روسیه وارد می کند.

رویترز : میزان رشد تجارت در سال 2014 میلادی برای چین 7.5 درصد پیش بینی شده بود که تنها به رقم 3.5 درصد رسید.