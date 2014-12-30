مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در مراسمی با حضورحجت‌الاسلام علی نعمت الهی مدیرکل وجواد قلی پور مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن تقدیر از خدمات اشرف الدین قاسمی مدیرعامل سابق، محمد نیکی به‌عنوان مدیرعامل اتحادیه موسسات ومراکز قرآنی استان قزوین منصوب و معرفی شد.

حجت‌الاسلام نعمت الهی در این مراسم با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه، اظهارداشت: برای اینکه فرهنگ قرآن در جامعه در عرصه‌های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اخلاقی حاکم شود، ابتدا نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم، یعنی اول باید جلوه‌ها و تجلیات قرآن را در جامعه افزایش دهیم و تقویت کنیم تا بتدریج انتظار داشته باشیم که این جلوه‌های فرهنگی حاکم شود، یعنی اول تجلی و ظهور و بعد حاکمیت پیدا کنند.

وی واگذاری فعالیت های قرآنی به مردم را یکی از اقدامات بسیار عالی سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و گفت:موسسات قرآنی و خانه های قرآنی یکی از بازوان اجرایی سازمان هستند که نقش بسیار موثری در ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه دارند.

حجت‌الاسلام نعمت الهی بیان کرد: موسسات قرآنی و خانه های قرآنی باید با یک برنامه ریزی مناسب تلاش کنند تا مردم با قرائت و حفظ قرآن کریم انس مناسبی داشته باشند و در کنار اهمیت آموزش های مختلف به فرزندانشان نظیر زبان انگلیسی آموزش قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن نیز در الویت برنامه های آموزشی فرزندانشان قرار دهند.

محمد نیکی متولد سال۱۳۶۰در شهر قزوین است، دارای مدرک تحصیلی رشته حقوق که مدیرعامل موسسه قرآنی سفیران معرفت قزوین از سال ۹۲ تاکنون رئیس کانون فرهنگی کوثر از سال ۷۷تا سال ۹۰عضو شورای هیئات مذهبی شهرستان البرزو مدیریت پایگاه اطلاع‌رسانی ido استان قزوین را در پرونده کاری خود دارد.