یک میلیون نفر عضو سازمان جوانان جمعيت هلال احمر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: این تعداد در قالب کانون غنچه‌ های هلال، کانون دانش ‌آموزان، کانون‌ دانشجویان، کانون‌ روستایی و غیره سازماندهی شده ‌اند.

وی افزود: مهم ‌ترین رسالت سازمان جوانان هلال احمر تلاش در راستای توسعه مشارکت جوانان و تربیت و آماده‌ سازی آنها برای فعالیت در برنامه ‌های بشر دوستانه است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بیان کرد: ترویج فرهنگ نوع ‌دوستی، بشر دوستی و کمک به هم نوعان بدون توجه به رنگ، نژاد، ملیت، مذهب و قومیت خط مش و رسالت اصلی این سازمان است.

قبادی دانا یادآور شد: اصل بی‌ غرضی از جمله رسالت‌ های مهم این سازمان است و هلال احمر بر اساس این اصل در راستای انجام خدمات بشر دوستانه وابسته به هیچ عقیده، نگرش سیاسی و رنگ و قومیتی نیست.

وی ادامه داد: همچنین اصل جهان شمولی در این سازمان نیز باعث شده در هر شرایط و موقعیتی و در هر کجای دنیا برای کمک به انسان‌ ها گام برداشته و نگاهش یک نگاه فرامرزی است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خوبشبختانه در سال های اخیر گام های ارزنده ای در راستای توسعه جمعیت هلال احمر و جذب هر چه بیشتر جوانان به این سازمان گام های ارزنده ای را برداشته است.

قبادی دانا اظهار داشت: در قالب طرح داد رس در مدارس 450 هزار دانش‌ آموز در 31 استان کشور در هشت بخش پناه ‌گیری و تخلیه اضطراری،BLS و احیاء قلبی و ریویCPR حمل مصدوم، خونریزی، پانسمان و بانداژ، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، حمایت حیاتی پایه، شکستگی و آتل‌ بندی، اسکان اضطراری و اطفاء حریق آموزش دیده‌ اند.

وی افزود: طرح دادرس با همکاری معاونت تربیت ­بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اجرا می ‌شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در ترم دوم سال تحصیلی جاری در 12 هزار مدرسه کشور 12 هزار کانون دانش‌ آموزی راه ‌اندازی و تجهیز می شود.

قبادی دانا یادآور شد: همچنین در هر استان پنج دهستان یا روستا برای راه اندازی کانون فرهنگی آموزشی شناسایی شده و در مجموع در مرحله اول در 155 روستای کشور این کانون ها راه اندازی می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این طرح در مهدهای کودک، مدارس و دانشگاه ها در سطح کشور فعال است و این کانون ها به منظور آموزش روستائیان و توانمند کردن آنان در زمینه های مختلف اشتغال، بهداشت و درمان، سلامت و تغذیه و سایر نیازهای روستائیان راه اندازی می شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: این کانون می تواند به یک مرکز آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در روستا تبدیل شود و تمام فعالیت های دولت در زمینه های مختلف در این مرکز به صورت هدفمند و براساس نیاز هر روستا انجام شود.

قبادی دانا اظهار داشت: انسجام و خود داری از موازی‌ کاری از دیگر رسالت‌ ها و اصول تعریف شده در این سازمان است.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: در آینده از سایت جامع عضویت رونمایی می شود و با ایجاد این سامانه آموزش اعضا به صورت هدفمند تر دنبال می شود و اطلاعات ذخیره شده در سامانه نیز قابل استخراج و برنامه‌ ریزی است.