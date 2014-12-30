به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی شامگاه سه شنبه در دیدار با اعضای ستاد ۹ دی در حرم مطهر، با اشاره به حدیثی از امیرالمومنین (ع) گفت: سه چیز است که نشانه ریاکاران و منافقین بوده و آنها در این موارد با هم مشترک هستند.

تولید آستان قدس رضوی بیان کرد: اولین نشانه ریاکاران این است که سعی می کنند در حضور مردم و جامعه مشکلات روحی ناشی از فشارهای سیاسی را بروز نداده و چهره ای شادان و پر شور و شعف را از خود نشان میدهند.

وی ادامه داد: از دیگر نشانه های منافق این است که کرده های خوب را به رخ مردم می کشد و دوست دارد به همه نشان بدهند که چقدر فعال هستند تا مورد ستایش قرار بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان های خراسان تصریح کرد: همین که بخواهند همه جریان های سیاسی و گروه ها و مردم را راضی نگهدارند این نفاق است، یعنی حتما باید دو چهره برخورد کنند که همه از آنها راضی باشند و اسم این را هم پدر بودن می گذارند که یعنی پدر باشیم که کسی از ما ناراحت و ناراضی نباشد.

وی با اشاره به نقش آمریکا و سرویسهای اطلاعاتی در جریان فتنه ۸۸ عنوان کرد: بعضی دوستان می گویند که مسایل پشت پرده را بگویید تا دیگران هم متوجه شوند ولی نظر رهبری مهم است و اگر ایشان مصلحت بدانند بیان خواهند کرد که آن گروهی که در این زمینه کار کرده چه گروهی بوده است.

آیت الله طبسی بیان کرد: کسانی که از این جریان خوشحال بوده و از آن تبعیت می کردند و امیدوار بودند قدرت را به دست بگیرند همان کسانی بودند که همیشه نشان می دادند که در مسیر رهبری هستند و مایل بودند مردم آنها را با این خصوصیت بشناسند.

وی با بیان اینکه این رفتار سران فتنه نشان دهنده نفاق آنهاست، تصریح کرد: بنا به دستور امام که فرمودند علما باید شرایط را برای مردم توضیح دهند من هم بدون هیچ انگیزه سیاسی این مطالب را عرض می کنم.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حمایت رسانه های غربی از فتنه، تاکید کرد: این ها علی رغم اینکه می دانستند غربی ها؛ دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و رسانه های بیگانه از آنها حمایت کرده؛ به میدان آمدند و تقریبا جنگ مسلحانه راه انداختند لذا قطعا و بدون شک حکم آنها اعدام است.

وی این رفتار سران فتنه را غیر قابل بخشش دانست و اعلام کرد: رهبری و نظام با این افراد با عطوفت رفتار کرد و الا خباثت و خیانت این ها همواره باید در تاریخ بماند که می ماند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با توصیه به برخی از خواص از آنها خواست که برای این افراد دین سوزی نکنند و ادامه داد: مطمئن باشید اگر این آقایان از حصر خانگی خارج و به اجتماع وارد شوند معلوم نیست مردم چه برخوردی با آنها خواهند کرد که البته نباید این اتفاق بیفتد و کسی حق دخالت نداشته و حکم باید توسط قانون و دستگاه قضایی صادر شود.

وی حوادث نهم دی ماه را مهمترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: اگر نفوذ کلام، تدبیر و ارتباط قوی عاطفی و فکری رهبری با مردم نبود مسایل حادی بیش از آنچه اتفاق افتاد به وقع می پیوست.

آیت الله طبسی اذعان کرد: مهار فتنه ۸۸ ابتدا با تدبیر رهبری که به تنهایی وارد میدان شدند و سپس با حضور مردم که آن هم با رهبری ایشان کنترل شده انجام گردید، ممکن شد.

وی خاطر نشان کرد: درست همان روحیه انقلابی که در اوایل انقلاب مردم در برخورد با منافقین داشتند در ۹ دی هم در مردم دیده می شد و جوانان نیز با انگیزه قوی و با اخلاص و ایثار و احساس مسئولیت در برابر نظام و رهبری به میدان آمده بودند.

نماینده ولی فقیه در استان های خراسان تصریح کرد : اگر شما اقای می گویید چند نفری بی گناه بودند ویا خودشان می گویند بی گناهیم پس چرا زمانی که تعریف و تمجید رسانه های غربی را دیدید نگفتید ما با آمریکا نبوده و نیستیم.

وی خطاب به سران فتنه گفت: از چه ترس دارید؟ اگر ترسی هست از باید از مردم انقلابی و عاشقان و دوستداران اهل بیت باشد؛ چون به ساحت ائمه اطهار بی حرمتی کردید باید بترسید و راضی باشید به این عطوفتی که برای شما مبذول شده است.

آیت الله طبسی در خصوص بزرگداشت حماسه ۹ دی بیان کرد: باید چند چیز را رعایت کنیم؛ اول اینکه این جریان را فراموش نکنیم و نگذاریم دیگران هم از یاد ببرند، که البته مردم ما فراموش نخواهند کرد و دوم اینکه در هیچ طرف قضیه زیاده روی نکنیم.

وی خطاب به علما و طلاب عنوان کرد: در آستانه هشتادمین سال زندگی ام به شما توصیه می کنم فریب انسان های سیاسی را نخورید، همه فریبکار نیستند ولی مواظب باشید.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به بخشی از زندگی آیت الله منتظری و عامل بدبختی و انحراف ایشان که فردی از نزدیکان وی بوده است، تصریح کرد: حواسمان باشد در کنار کی هستیم و از کی امتیاز می گیریم.

وی با بیان اینکه باید واظب باشیم از انقلاب فاصله نگیریم، علما را در برابر نظام مسئول دانست و خاطر نشان کرد: همیشه روی نظام فشار بوده و هست و قدرت های استکباری پیوسته با بمباران تبلیغاتی و فکری و اعمال تحریم ها و فشارها سعی دارند از جلوی رشد علمی و صنعتی و خودکفایی ایران را بگیرند.

آیت الله طبسی ادامه داد: ما توانستیم نشان دهیم که در برابر مبارزه با تروریست حرف اول را می زنیم و علی رغم اینکه خواهان صلح هستیم اگر دشمن بخواهد یک گام تخریبی به سمت نظام بردارد با تمام قوا به او تو دهنی میزنیم.