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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۹

در کهگیلویه و بویراحمد/

دستگیری باند ۸ نفره قاچاق نفت سفید/ رشد ۱۶۰ درصدی کشف قاچاق سوخت

دستگیری باند ۸ نفره قاچاق نفت سفید/ رشد ۱۶۰ درصدی کشف قاچاق سوخت

یاسوج – مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند هشت نفره قاچاق نفت سفید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله طاهری صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: این باند در یکی از بخشهای استان اقدام به فروش نفت سفید سهمیه آن منطقه به شبکه قاچاق می کردند.

وی با بیان اینکه دولت یارانه زیادی برای نفت سفید پرداخت می کند، افزود: این نفت در بنادر با قیمت زیادی فروخته شده و به خارج از کشور قاچاق می شود.

طاهری همچنین بیان داشت: کنترل کیفیت بنزین در جایگاههای سوخت به خوبی در استان در حال انجام است اما در زمینه سی ان جی ها با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی افزود: نارضایتی عمومی از کیفیت سی ان جی ها وجود دارد و لازم است سازمانهای متولی با جدیت بر عملکرد این جایگاهها نظارت کنند.

قاچاق سوخت

مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده های نفتی استان همچنین از استفاده از گاز مایع در مصارفی دیگر انتقاد کرد و گفت: تنها ۶درصد از گازهای سیلندری در بخش پخت و پز روستایی وارد می شود.

وی بیان داشت: بخش زیادی از این سیلندرها به صورت غیرقانونی در خودروها مورد استفاده قرار می گیرد و این در حالی است که هیچ ابزاری برای کنترل این موضوع نداریم.

طاهری همچنین از کشف ۱۴۶هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق در سال جاری خبر داد و بیان داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۰درصد افزایش یافته است.

وی قیمت ریالی این میزان سوخت قاچاق کشف شده را ۳.۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 2452131

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