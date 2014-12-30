دوچرخه سواران كردستان مسير مريوان – بندرعباس را ركاب می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعيد صائب و سالم حسيني از روز دوشنبه ركاب زدن مسيرز مريوان – بندعباس را با پيام و شعار يك جهان يك محيط زيست آغاز كرده اند و قرار است كه در طول اين مسير مردم را در جريان اهميت و جايگاه محيط زيست قرار دهند.

در اين حركت خودجوش و مردمي قرار است كه در طول مسير و با انتقال اين پيام كه همگان بايد در راستاي حفاظت از محيط زيست تلاش كنند، اين دو دوچرخه سوار مسير را ركاب زده و از مردم براي حفاظت از محيط زيست دعوت به عمل مي آورند.

گروه دوچرخه سواری آشتی به منظور توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و کم کردن ترافیک شهری با شعار فرهنگ زیست محیطی و سلامت و روان در شهرستان مریوان فعالیت مي كند.

بیشترین فعالیت های گروه دوچرخه سواری آشتی "اردوهای هفتگی است كه با هدف پاکسازی و جمع آوری زباله ها با مشارکت مردمی و اعضای دوچرخه سواران برگزار مي شود.

هرهفته در روزهای جمعه با همکاری اعضای دوچرخه سواران که از قشرهای مختلف جامعه هستند فعاليت هاي مختلفي انجام مي شود كه تمامي اين فعاليت ها با استقبال مردمي مواجه شده است.

گروه دوچرخه سواری آشتی در بخش فرهنگی دوچرخه سواری در نظر دارد که جهت فرهنگسازی دوچرخه سواری شهری با همکاری شهرداری مریوان، نمایشگاهی از فعالیت هاي خود خود را برگزار و مردم را براي استفاده از اين وسيله نقليه ترغيب كند.