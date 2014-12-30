گزارش تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. اولین دستور کار جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

علاوه بر این قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی برخلاف قانون بودجه براساس ماده 236 آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار دارد. براساس این ماده شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه ارسال می شود.

همچنین نمایندگان مجلس امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی در مورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری را نیر بررسی خواهند کرد.

در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

امروز همچنین سوال سید ناصر موسوی لارگانی و زهره طبیب زاده از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بررسی خواهد شد.