مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال حضور محمد عباس‌زاده در صبای قم اظهار داشت: صبا با عباس‌زاده مذاکره کرده است اما به وی اعلام شده است که باید رضایت‌نامه‌اش را خودش از پرسپولیس دریافت کند اما ظاهرا وی مشکلاتی دارد.

وی گفت: عباس‌زاده باید به نساجی مازندران مبلغی پرداخت کند و گویا در حال حاضر حق حضور در میادین را ندارد و با شراتیط خاصی که این بازیکن دارد فکر نمی‌کنم بتوانیم وی را جذب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: موضوع معاوضه کلانتری و عباس‌زاده هم درست نیست زیرا عباس‌زاده در فهرست مازاد پرسپولیس قرار گرفت و پس از این، ما برای جذب وی اقدام کرده و با او صحبت کردیم و اصلا حرفی برای حضور کلانتری در پرسپولیس پیش نیامد.

تارتار در مورد حضور محمد قاضی در صبا بیان داشت: ما این بازیکن را هم می‌خواستیم و برای حضور وی در صبا هم اقدام شد اما استقلال اعلام کرد که به این سادگی‌ها رضایت نامه وی را نمی‌دهد و ظاهرا حضور وی در صبا خیلی پیچیده است و بعید است بتوانیم او را به صبا بیاوریم.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی ممکن است یک مهاجم از لیگ یک به صبا بیاوریم اما همه چیز در روز پایانی نقل و انتقالات نیم فصل مشخص می‌شود.