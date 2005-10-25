ناظر ديدار رفت فينال ليگ قهرمانان آسيا ايراني است

به گزارش خبرنگار " مهر" ديدار رفت فينال ليگ قهرمانان آسيا فردا شب ميان دوتيم العين امارات و الاتحاد عربستان به ميزباني تيم اماراتي برگزارخواهد شد كه عنايت ازكشورمان اين ديدار را نظارت مي كند.

قضاوت اين ديدار برعهده چونجول كوام است. كوام داوري ديدار تيمهاي ايران - بحرين در ورزشگاه آزادي را برعهده داشت.

شايان ذكر است: ديدار برگشت اين دوتيم درتاريخ 5 نوامبر ( 14 آبان ) درجده برگزارخواهد شد.