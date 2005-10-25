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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

ناظر ديدار رفت فينال ليگ قهرمانان آسيا ايراني است

مسعود عنايت داور باسابقه كشورمان بعنوان ناظر ديدار رفت ليگ قهرمانان آسيا انتخاب شده و درحال حاضر درشهر العين بسر مي برد.

به گزارش خبرنگار " مهر" ديدار رفت فينال ليگ قهرمانان آسيا فردا شب ميان دوتيم العين امارات و الاتحاد عربستان به ميزباني تيم اماراتي برگزارخواهد شد كه عنايت ازكشورمان اين ديدار را نظارت مي كند.
قضاوت اين ديدار برعهده چونجول كوام است. كوام داوري ديدار تيمهاي ايران - بحرين در ورزشگاه آزادي را برعهده داشت.
شايان ذكر است: ديدار برگشت اين دوتيم درتاريخ 5 نوامبر ( 14 آبان ) درجده برگزارخواهد شد.

کد مطلب 245214

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