پیروزی پرگل لیورپول مقابل سوانزی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال لیورپول و سوانزلی آخرین بازی از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس را برگزار کردند تا بدین ترتیب پرونده نیم فصل نخست این مسابقات بسته شود. در این دیدار که به میزبانی لیورپول در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد شاگردان برندن راجرز با حساب 4 بر یک از سد حریف خود گذشتند.

در این دیدار آلبرتو مورنو(33)، آدام لالانا(51 و 61) و بازیکن حریف(69- گل به خودی) زننده گل‌های تیم لیورپول بودند. تنها گل تیم سوانزی را نیز گیلفی سیگوردسون به ثمر رساند. لیورپول با این برد 28 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به سوانزی در رده هشتم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس قرار گرفت. تیم های چلسی(46) منچستر سیتی(43) و منچستر یونایتد(43 امتیاز) به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی ایستاده اند.