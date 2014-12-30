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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

نهم دی ماه در اهواز؛

« پژوهش ملی دین‌داری ایرانیان» ارائه می‌شود

« پژوهش ملی دین‌داری ایرانیان» ارائه می‌شود

با توجه به تراكم فعالیت‌ها در صحن اجلاس و ضرورت بهره‌مندی كاربردی از پژوهش‌های دین‌داری، نشست تخصصی جهت ارائه پیمایش دین‌داری ایرانیان از سوی دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های كاربردی سازمان ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی مدیركل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و جانشین كمیته علمی و پژوهشی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز، ضمن تشریح برنامه‌های اجلاس نماز گفت: با توجه به پایان فعالیت هیئت داوری مقالات بیست و سومین اجلاس سراسری نماز، مجموعاً ۳۰ عنوان مقاله در موضوعات مختلف به عنوان مقالات برتر و برگزیده اجلاس، انتخاب كه علاقمندان می‌توانند از طریق سایت اجلاس نماز آن را مشاهده نمایند.

دارابی افزود: با توجه به اینكه دهم و یازدهم دی ماه اجلاس سراسری نماز در اهواز برگزار میگردد و با توجه به تراكم فعالیت‌ها در صحن اجلاس و ضرورت بهره‌مندی كاربردی از پژوهش‌های دین‌داری، نشست تخصصی جهت ارائه پیمایش دین‌داری ایرانیان از سوی دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های كاربردی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه می‌گردد.

جانشین كمیته علمی و پژوهشی افزود: حسب برنامه‌ریزی و هماهنگی صورت گرفته، این پیمایش تخصصی در موضوع پژوهش دینداری ایرانیان بوده و از سوی مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های كاربردی دكتر سید علیرضا فروغی در نهم دی ماه ارائه می‌گردد.

دارابی یادآور شد: محل برگزاری ارائه پژوهش دینداری كه در قالب نشست تخصصی انجام می‌پذیرد، دانشگاه و حوزه علمیه اهواز می‌باشد و اطلاعات آن كاملا تخصصی و به لحاظ نوآوری، قابل بهره‌مندی برای اساتید، فرهیختگان، دست اندركاران و مجریان فرهنگی و اجرایی استان می‌باشد.

کد مطلب 2452143

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