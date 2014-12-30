به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی دارابی مدیركل دفتر برنامهریزی آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و جانشین كمیته علمی و پژوهشی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز، ضمن تشریح برنامههای اجلاس نماز گفت: با توجه به پایان فعالیت هیئت داوری مقالات بیست و سومین اجلاس سراسری نماز، مجموعاً ۳۰ عنوان مقاله در موضوعات مختلف به عنوان مقالات برتر و برگزیده اجلاس، انتخاب كه علاقمندان میتوانند از طریق سایت اجلاس نماز آن را مشاهده نمایند.
دارابی افزود: با توجه به اینكه دهم و یازدهم دی ماه اجلاس سراسری نماز در اهواز برگزار میگردد و با توجه به تراكم فعالیتها در صحن اجلاس و ضرورت بهرهمندی كاربردی از پژوهشهای دینداری، نشست تخصصی جهت ارائه پیمایش دینداری ایرانیان از سوی دفتر برنامهریزی پژوهشهای كاربردی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه میگردد.
جانشین كمیته علمی و پژوهشی افزود: حسب برنامهریزی و هماهنگی صورت گرفته، این پیمایش تخصصی در موضوع پژوهش دینداری ایرانیان بوده و از سوی مدیر كل دفتر برنامهریزی پژوهشهای كاربردی دكتر سید علیرضا فروغی در نهم دی ماه ارائه میگردد.
دارابی یادآور شد: محل برگزاری ارائه پژوهش دینداری كه در قالب نشست تخصصی انجام میپذیرد، دانشگاه و حوزه علمیه اهواز میباشد و اطلاعات آن كاملا تخصصی و به لحاظ نوآوری، قابل بهرهمندی برای اساتید، فرهیختگان، دست اندركاران و مجریان فرهنگی و اجرایی استان میباشد.
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