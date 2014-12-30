جای خالی جشنواره عمار همیشه احساس می شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری شامگاه گذشته در دیدار عوامل کشوری و استانی جشنواره مردمی فیلم عمار اظهار کرد: این جشنواره از سوی تعدادی از نیروهای انقلابی و مومن راه اندازی شده و می توان نسبت به موفقیت آن امیدواری زیادی داشت.

وی افزود: این جشنواره در مدتی که راه اندازی شده، توانسته نیروهای مومن و انقلابی را در عرصه هنر شناسایی و آثار آنها را به عرصه ظهور برساند. جشنواره عمار تاکنون موفقیت های بی شماری کسب کرده است که انتظار داریم سال به سال این موفقیت ها تداوم و افزایش یابند.

امام جمعه اهواز تاکید کرد: در خوزستان که به نوعی کربلای ایران است باید حق مطلب بیشتر ادا شود و ما انتظار داریم این جشنواره در خوزستان با نگاهی جدی تر دنبال شود زیرا این استان جای کار فراوانی دارد.

آیت الله جزایری با اشاره به اینکه برخی علما در قبل از پیروزی انقلاب عقیده داشتند که سینما رفتن از لحاظ شرعی پسندیده نیست، عنوان کرد: امام خمینی(ره) وقتی در پاریس حضور داشتند متوجه شدند که این مسئله نوعی ضعف است و عنوان کردند ما با مظاهر نوین مخالف نیستیم ولی آنجایی که فساد رخ می دهد ما مخالفت می کنیم و اگر بتوان به خوبی از آن استفاده کند ما مشکل نداریم.

وی با اشاره به اینکه انسان هنر را بیشتر دوست دارد و ما باید از هنر برای هدایت مردم استفاده کنیم، عنوان کرد: نمایش سریال «حضرت یوسف» در زمان خودش بازتاب عجیبی در دنیا داشت و حتی ساخت سریال مختار نیز با استقبال عجیبی از سوی مردم کشورهای دیگر به خصوص عراق مواجه شد و آنها حتی برای این کار کلی تبلیغات در سطح شهرهای عراقی انجام داده بودند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان به عوامل جشنواره مردمی فیلم عمار قول داد که برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره در چهار حوزه شامل: صدا و سیمای مرکز خوزستان، دانشگاه امیرالمومنین، شبکه ماهواره ای الاهواز و حوزه های عملیه استان خوزستان همکاری لازم را با این جشنواره داشته باشد.

آیت الله جزایری با بیان اینکه ما در خوزستان پنج هزار طلبه مرد و پنج هزار طلبه زن داریم، عنوان کرد: باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده شود تا جشنواره فیلم مردمی عمار تاثیر بیشتری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار نادر نادرطالب زاده دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار و صادق آهنگران دبیر اکران های عمومی پنجمین جشنواره فیلم عمار به عنوان مسئولین کشوری جشنواره حضور داشتند.