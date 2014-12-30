  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ دی ۱۳۹۳، ۸:۴۹

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است:

- مقامات مالزیایی دامنه جستجوهای خود برای یافتن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی ایر آسیا را افزایش دادند.

- "اسماعیل هنیه" یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که رابطه این جنبش با ایران و قطر ثابت است.

- پنتاگون از حمله هوایی جنگنده های آمریکا به سومالی خبر داد.

- نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه دهمین فرد تحسین شده در ایالات متحده است.

- اندونزی خواستار کمک آمریکا برای یافتن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی ایرآسیا شد.

- یک سند محرمانه در مورد عملیات های ناتو در افغانستان از آن حکایت دارد که نیروهای ائتلاف برای هدف قرار دادن اعضای کم اهمیت طالبان ابایی از کشته شدن شهروندان افغانی نداشته است.

- نخست وزیر یونان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ 25 ژانویه شد.

- آمریکا 4 شهروند روس دیگر را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.

- سوریه اعلام کرد که بازگشایی سفارت خود در کویت حامل یک پیام سیاسی مثبت است.

- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که پیش نویس فلسطین برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی اهداف فلسطینی ها را محقق نخواهد کرد.

کد مطلب 2452148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها