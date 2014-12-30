مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- مقامات مالزیایی دامنه جستجوهای خود برای یافتن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی ایر آسیا را افزایش دادند.
- "اسماعیل هنیه" یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که رابطه این جنبش با ایران و قطر ثابت است.
- پنتاگون از حمله هوایی جنگنده های آمریکا به سومالی خبر داد.
- نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه دهمین فرد تحسین شده در ایالات متحده است.
- اندونزی خواستار کمک آمریکا برای یافتن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی ایرآسیا شد.
- یک سند محرمانه در مورد عملیات های ناتو در افغانستان از آن حکایت دارد که نیروهای ائتلاف برای هدف قرار دادن اعضای کم اهمیت طالبان ابایی از کشته شدن شهروندان افغانی نداشته است.
- نخست وزیر یونان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ 25 ژانویه شد.
- آمریکا 4 شهروند روس دیگر را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.
- سوریه اعلام کرد که بازگشایی سفارت خود در کویت حامل یک پیام سیاسی مثبت است.
- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که پیش نویس فلسطین برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی اهداف فلسطینی ها را محقق نخواهد کرد.
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