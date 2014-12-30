26 ميليارد ریال اعتبار براي مجتمع های آبرسانی روستايی كردستان ابلاغ شد

امير قادري در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نياز مجتمع هاي آبرساني روستايي به اعتبار بيشتر عنوان كرد: خوشبختانه با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته از محل اعتبارات معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور، مبلغ 26 ميليارد تومان اعتبار به مجتمع هاي آبرساني روستايي كردستان اختصاص پيدا كرده است.

وي با اشاره به نياز استان كردستان براي گسترش خدمات آب و فاضلاب در روستاها عنوان كرد: توجه به مطالبات مردم و پيگيري براي جذب و تامين اعتبار بيشتر در اين حوزه يكي از نيازهاي لازم و ضروري است و به همين دليل باید مسئولین مربوطه نسبت به تخصیص هر چه سریعتر این میزان اعتبار اقدام نمایند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار كردستان گفت: حوزه روستايي در كردستان گسترده و اعتبارات اين حوزه نيز مشخص است و به همين دليل بايد با برنامه ريزی اعتبارات تخصيص داده شده در محل هاي مورد نياز كه جمعيت بيشتري را پوشش مي دهد، هزينه شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به فرهنگ سازی در مصرف آب به طور جدی در مناطق شهری و روستایی اشاره کرد و فزود: این فرهنگ باید به صورت یک فرهنگ عمومی در جامعه نمود پیدا کند که مردم نیز به درستی در مصرف بهینه آب دقت نمایند.

قادري به وضعيت اجرايي كردن پروژه هاي عمراني در استان كردستان اشاره كرد و افزود: نسبت اجرای هر پروژه عمرانی در سطح کشور یک به چهار است یعنی اگر مدت زمان اجرای یک پروژه یک سال باشد به صورت متوسط اين مهم چهار سال به طول می انجامد.

وي به افزايش هزينه هاي مورد نياز براي افتتاح و بهره برداري از يك پروژه عمراني اشاره كرد و گفت: برآورد هزینه هر پروژه نیز یک به 5/2 بوده یعنی اگر برای هر پروژه یک میلیارد تومان اعتبار برآورد شود هزینه تمام شده آن به 5/2 میلیارد تومان خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمراني استاندار كردستان خواستار برنامه ريزي بهتر مديران ادارات و سازمان هاي دولتي اين استان براي بهره برداري به موقع از پروژه هاي عمراني شد و بيان كرد: داشتن برنامه و همچنين بهره برداري از ظرفيت ها و امكانات در اختيار براي افتتاح هر چه سريعتر پروژه هاي عمراني در سراسر استان كردستان يكي از نيازهاي لازم و ضروري است.