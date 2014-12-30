کارشکنی عراق در حمل و نقل بارهای صادراتی و وارداتی/مسئولان پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پایانه مرزی تمرچین یکی از ۱۰ پایانه مرزی رسمی زمینی کشور به شمار می رود که به سبب هم مرزی با کشور عراق بعنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی وخروجی ایران برای توسعه اقتصادی و دستیابی به بازارهای بین المللی محسوب می شود.

این پایانه مرزی از سال ۸۶ بعنوان یکی از مرزهای زمینی ایران در آذربایجان غربی برای ارتباط با کشور عراق به رسمیت رسید و در پی آن مبادلات بین دو کشور آغاز شد، بدنبال این اتفاق، توافق نامه ای بین دو کشور مبنی بر حمل یکسره بار توسط ناوگان مربوط به هر دولت برای انجام واردات و صادرات به امضا رسید اما این توافق نامه تاکنون نتیجه مورد انتظار را نداشته است.

کشور عراق به تعهدات خود پایبند نبوده است

رئیس اداره ترانزیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت عراق در حمل و نقل بارهای صادراتی و وارداتی کارشکنی کرده است، گفت: براساس توافق نامه ای که در پی رسمی شدن مرز بین دو کشور به امضا رسید دو طرف متعهد شدند اجازه حمل یکسره بار توسط ناوگان کشور مقابل به سمت مقصد مورد نظر در خاک خود را صادرکنند ولی تاکنون کشور عراق به این تعهد پایبند نبوده است.

آیدین رحمانی ادامه داد: کشور عراق مانع از ورود کامیون های صادراتی ایران به خاک خود می شود و براین اساس کشور ایران را مجبور به کامیون به کامیون کردن محموله های صادراتی از ناوگان ایرانی به ناوگان عراقی کرده است و در توجیه این کار، تلاش برای جلوگیری از ضررده شدن فعالان بخش حمل و نقل کشور خود را عامل این کار عنوان می کند.

وی اظهارداشت: این روند موجب شده است تا در روند جابجایی کالاها اتلاف وقت از نظر جابجایی محموله ها و اتلاف هزینه به لحاظ آسیب دیدگی محمولات را شاهد باشیم و این موضوع مورد رضایت صاحبان کالا نیست.

رحمانی اضافه کرد: با وجود پیگیری هایی که از سوی دفتر ترانزیت سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای و استانداری آذربایجان غربی مکاتبات متعددی با کشور عراق برای پایبندی این دولت به مفاد توافق نامه انجام شده اما تاکنون هیچ ثمری نداشته است.

راه اندازی محوطه لجستیک محمولات صادراتی و وارداتی در مرز تمرچین

مدیر پایانه مرزی تمرچین نیز در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایبند نبودن کشور عراق به مفاد توافق نامه اختلال در روند جابجایی ها را موجب شده است، عنوان کرد: برای حل این مشکل نسبت به راه اندازی محوطه لجستیک برای ترانسشیپمنت محمولات صادراتی و وارداتی اقدام شده است تا اندکی از تبعات منفی این کارشکنی کشور عراق کاسته شود.

نورالدین صدیق نیا ادامه داد: میزان صادرات از کشور ایران به سمت عراق قابل مقایسه با واردات نیست از این جهت این کارشکنی دولت عراق از نظر اقتصادی برای ایران ضرر محسوب می شود اما برای جلوگیری از بروز تنش در روند بارگیری طرح لجستیک محمولات صادراتی و وارداتی به مساحت هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و حمایت سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای اجرا و بهره برداری رسیده است که تلاش می شود از این طریق از ایجاد تنش در روند بارگیری محمولات جلوگیری بعمل آید.

وی با اشاره به متوسط تعداد ناوگان بارگیر در پایانه مرزی تمرچین یادآور شد: روزانه در این مرز ۲۱۵ دستگاه کامیون ایرانی و ۲۰۸ دستگاه کامیون عراقی نسبت به تخلیه و بارگیری محمولات اقدام می کنند.

مدیر پایانه مرزی تمرچین با بیان اینکه بیشترین رویه در این مرز مربوط به صادرات کالا از کشور ایران به سمت عراق می شود، اضافه کرد: امسال ۹۴۳ تن کالا به ارزش افزون بر ۵۳۳ هزار دلار کالا به سمت کشور عراق صادر شده و این درحالیست که سهم واردات عراق ۶۹ تن به ارزش ۲۱۷ هزار دلار بود.

بارگیری محمولات با کمترین زمان در مجموعه لجستیکی تمرچین انجام می شود

وی گفت: نگاهی به آمار صادرات و واردات از مرز تمرچین گویای این است که کارشکنی عراق برای ناوگان ایرانی به جهت کاهش نرخ کرایه ها ضرر اقتصادی به دنبال داشته و از طرفی در ورود ارز به ایران نیز تاثیرگذار است اما با راه اندازی مجموعه لجستیکی اندکی از خسارات اقتصادی این اقدام کشور عراق کاسته و زمینه اشتغال در مجموعه مذکور فراهم شده است.

صدیق نیا عنوان کرد:همان میزان اندک کالاهای وارداتی از کشور عراق نیز به ضایعات رادیاتور، فلزات و شمش مس مربوط می شود که از مرز عراق وارد ایران و سپس از طریق مرز بازرگان به ترکیه ترانزیت می شود و این موضوع به وضوح نشان از نیاز عراق به ایران و محمولات صادراتی آن شامل انواع مواد غذایی، لبنیات، میوه، سوخت، ادوات کشاورزی و بسیاری از ملزومات زندگی و معیشتی است.

وی یادآور شد: هم اکنون بارگیری محمولات با کمترین زمان در مجموعه لجستیکی تمرچین انجام می شود اما نمی توان منکر اتلاف وقت و هزینه های ناشی از خسارات وارده به محمولات در حین کامیون به کامیون کردن بار شد اما با توجه به بی تعهدی کشور عراق در زمینه حمل یکسره بار، چاره ای جز ترانسشیپمنت وجود ندارد.

گزارش: روحینا مجیدی