آثار برگزیده جشنواره فیلم عمار در عراق اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب زاده شامگاه گذشته در دیدار عوامل جشنواره فیلم عمار با نماینده ولی فقیه در استان خوزستان اظهار کرد: سال قبل برخی آثار برگزیده جشنواره فیلم عمار در نوار عزه به نمایش درآمد و امسال بی شک آثار برگزیده در کشور عراق به نمایش در می آید زیرا شرایط امروز عراق از نوار عزه حساس تر است.

وی افزود: جشنواره فیلم عمار امسال قصد دارد نگاهی جدی به کشور عراق داشته باشد و به خصوص آثار برگزیده هنرمندان استان خوزستان که نزدیکی فرهنگی زیادی با کشور عراق دارند باید در این کشور به نمایش در آید.

طالب زاده افزود: مردم عراق هم از آثار فرهنگی ایران استقبال کرده اند به همین دلیل باید امسال برنامه ریزی خوبی برای نمایش آثار جشنواره مردمی فیلم عمار در این کشور داشته باشیم به خصوص اینکه ما سال قبل در نوار غزه نمایش فیلم های برگزیده را داشتیم که با استقبال خوبی مواجه شد.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار گفت: جشنوراه عمار یک ظرفیت اسلامی است که تا قبل از سال 88 وجود نداشت. ما به دنبال پرورش نیرو در این حوزه هستیم. یکی از کارها این است که به این نیروهای انقلاب فرصت تولید آثار بدهیم و می خواهیم آنها را وارد بدنه صدا و سیما کنیم.

طالب زاده عنوان کرد: آثا درجه یکی داریم و همزمان نیاز به تربیت نیرو داریم و این کار را هم داریم انجام می دهیم. حتی از روستا هم برای ما فیلم فرستاده اند به خصوص از نوع داستانی. یکی از شهرهای ما نیز امام جمعه شهر برای تولید یک فیلم 50 میلیون تومان به سازندگان کمک کرده است.

وی با اشاره به اینکه جشنواره مردمی فیلم عمار مورد عنایت رهبری نیز قرار دارد، گفت: تنها جشنواره ای که مقام معظم رهبری برایش محفل گذاشتند عمار بود. مابقی جشنواره ها 30 سال از سابقه شان می گذرد اما رهبری برایشان هیچ محفلی نگذاشت اما برای عمار در سومین سال برگزاریش محفل گذاشتند که متاسفانه از تلویزیون پخش نشد.

1000 اکران در خوزستان

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار در استان خوزستان نیز در این مراسم گفت: ما سال گذشته 700 اکران در 23 شهر و روستای استان داشتیم. برای امسال افزایش دو برابری و پیش بینی بیش از یک هزار اکران را داریم زیرا جشنواره فیلم عمار نشان داد مردم فیلم های زیبا را دوست دارند

عبدالرضا رستمی فرد با بیان اینکه جشنواره عمار خلا فاصله تولید و مخاطب را با فیلم زیبا بودن حل کرد، عنوان کرد: یکی از افتخارات جشنواره عمار ایجاد جسارت در بچه های حزب اللهی برای تولید فیلم بود.

وی افزود: هفت مسجد که سال گذشته در استان اکران کننده بودند اکنون خودشان تولید کننده شدند و آثارشان را به جشنواره عمار عرضه کردند. امسال می توانید خوشحال باشید که جشنواره زیبایی خواهیم داشت و همه از دیدن فیلم های خوب لذت ببریم.