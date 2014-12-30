راه اندازی خانه ای پیشکسوتان کردستان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه دوشنبه در جمع پیشکسوتان ورزش استان کردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: پیشکسوتان کنجینه ای گران بهایی هستند که با استفاده از نظرات آنها می توان توسعه را ایجاد کرد.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از الزمات ایجاد تحول در هر حوزه ای توجه به نظرات دیگران به خصوص پیشکسوتان است، افزود: انتظار می رود با حمایت پیشکسوتان شاهد ارتقاء همه جانبه ورزش در کردستان باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: متاسفانه امروز ورزش با کمبود اعتبارات و در استان کردستان با عدم حضور اسپانسر دست و پنجه نرم می کند و این امر می طلبد که به دنبال راهی جدید برای بستر سازی مناسب در ورزش باشیم.

جولایی یادآور شد: خوشبختانه کردستان مهد ورزش است و دارای ورزشکاران توانمندی است که در عرصه های ملی و بین المللی خوشش درخشیده اند و از این رو باید با برنامه ریزی و توانی بیش از بیش در راستای ورزش استان گام برداریم.

وی ادامه داد: پیشکسوتان جایگاه والایی در برنامه‌ ریزی‌ های ما داشته و دارند اما متأسفانه در گذشته به آنها بی ‌حرمتی‌ هایی شده که باید دل آنها را به دست آوریم و از این گنجینه‌ های با ارزش دلجویی کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: حفظ شان و جایگاه پیشکسوتان ورزشی در استان از اولویت‌ های کاری است و در قالب برنامه‌ های فرهنگی در سطح اماکن ورزشی برای ارتقای این مهم تلاش می شود.

وي در پايان از آمادگي اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان براي استفاده از تجربيات پيشكسوتان خبر داد و گفت: انتظار مي رود كه اين مهم از سوي هيئت هاي ورزشي سطح استان نيز به عنوان يك اولويت اصلي در دستور كار قرار گيرد تا زمينه براي اعتلا و پيشرفت هر چه بهتر ورزش در استان كردستان فراهم شود.

در جريان برگزاري اين نشست، شماري از پيشكسوتان عرصه ورزش استان كردستان به ارائه ديدگاه ها و نظرات خود پرداخته و از آمادگي خود براي مشاركت در راستاي توسعه و اعتلاء ورزش اين استان خبر دادند.