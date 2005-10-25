  1. هنر
۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۵۷

« زني كه منتظر بود »

كتابي از آندره مكين در ايران منتشر مي شود

رمان « زني كه منتظر بود » ، نوشته آندره مكين - نوسنده روسي ، به زودي براي اولين بار در ايران منتشر خواهد شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ،  رمان « زني كه منتظر بود » نوشته آندره مكين با ترجمه ساسان تبسمي در 230 صفحه ، و با بهاي 3000 تومان به زودي توسط نشر مرواريد منتشر خواهد شد .

اين كتاب  200 صفحه اي  ماجراي سرباز جواني است كه درباره زندگي زني ميانسال به كنجكاوي مي پردازد وعلاقه مند مي شود تا راز زندگي او را بداند .

اين سرباز جوان كه به يك روستا وارد شده است ماجراي زندگي اين زن را مي شنود كه سالها قبل با سرباز جواني پيوند بسته است و بعد از گذشت ساليان هنوز به او وفادار مانده است .

كتاب زني كه منتظر بود ،  تا كنون جوايز متعددي را از آن خود كرده است . منتقدان ادبي عقيده دارند اندره مكين يكي از بخت هاي آينده دريافت جايزه نوبل ادبي خواهد بود .

از اين نويسنده با ترجمه دكتر تبسمي تاكنون كتابهاي وصيت نامه فرانسوي ( نشر ثالث 1384 ) و موسيقي يك زندگي ( مرواريد 1383 ) به فارسي ترجمه شده است .

مكين نويسنده روس ساكن فرانسه ، درزمان حكومت شوروي به كشور فرانسه مهاجرت كرد و درونمايه آثار او بيشتر برتجربيات وي از زندگي در حكومت شوروي متمركز است .

کد خبر 245216

