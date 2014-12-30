کتابچه مجموعه مصوبات طرح تفصيلی سال ۹۲ شهر قزوين به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‎پور در این باره اظهارداشت: در سال گذشته ۴۶ جلسه کميته فني و ۱۱ جلسه کميسيون طرح تفصيلي تشکيل شد که در اين جلسات ۱۸۹ پرونده مطرح و حل و فصل و ۱۴ نقشه مصوب شد.

وی عنوان کرد: مجموعه مصوبات طرح تفصيلي و نقشه‌هاي مصوب هر ساله توسط کارشناسان واحد طرح تفصيلي معاونت شهرسازي و معماري جمع بندي، تهيه و در ده نسخه چاپ و براي سهولت دسترسي و استفاده شوراي اسلامي شهر، مديران و کارشناسان شهرسازي در شهرداري به آنها ابلاغ مي‌شود.

معاون شهردار تصويب طرح معماري مجموعه فرهنگي ورزشي و مرکز همايش‌هاي بانک صادرات استان قزوين در ضلع شمال بلوار آيت اله خامنه‌اي، اخذ مجوز احداث فضاهاي درماني در سطح شهر قزوين براي فضاهاي درماني خاص مانند مرکز دياليز و ... که به صورت خدمات شهري ارائه خدمات کرد، بررسي اثرات بلند مرتبه سازي در شمال شهر به ويژه بلوار مطهري بر جريان باد و آب هواي شهر قزوين از اهم مصوبات اخذ شده در سال ۹۲ عنوان کرد.

نظري‌پور گفت: اخذ مجوز احداث فضاهاي مذهبي در املاک سطح شهر - پونک، شهرک مهديه، شهرک عارف و ...-، اخذ مجوز احداث مجموعه‌هاي فرهنگي براي احداث فرهنگسرا در سطح شهر از جمله در شهرک مينودر، راه آهن و راه ري و اخذ مجوز احداث حدود ۴۰ هزار ۳۹۱ مترمربع براي مصلي واقع در ضلع شمال شرق فلکه اول کوثر از صورتجلسات کميسيون طرح تفصيلي در سال ۹۲ بود.

اين مسئول بيان کرد: طرح ساماندهي سکونت‌گاه‌هاي غير رسمي - لالوها، بهار، باغ نشاط و تهيه نقشه ساماندهي براي مجموعه‌هاي فوق، بررسي و تاييد طرح بافت فرسوده شهر قزوين و طرح تفکيک و ساماندهي قسمتي از پلاک‌هاي واقع در هادي آباد از اهم مصوبات اخذ شده در سال ۹۲ بود.