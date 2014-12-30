به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی از اعضای شورای سیاستگذاری پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان، در مورد این مسابقات که از اواخر هفته جاری در برج میلاد تهران آغاز میشود، با بیان اینکه باید تمام تلاشها برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات به کار گرفته شود، گفت: به کارگیری تلاشها برای برپایی مسابقاتی با شکوه و در تراز بینالمللی و نزدیک به تمامی استانداردها باعث سربلندی هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی از بابت ترویج فرهنگ قرآنی خواهد بود.
نشان دادن چهره زیبای ایران اسلامی به متسابقان
وی با تأکید بر اینکه در این مسابقات، زیباییهای دین مبین اسلام و چهره رحمانی ایران در معرض دید قرار خواهد گرفت، افزود: این زیباییها در قالب اعتدال، اتحاد، خردورزی و... به نمایش گذاشته خواهد شد تا بر همگان بیش از پیش آشکار شود که جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر فرهنگ ناب قرآن کریم است.
قرآن راهی برای تعاملات بیشتر شود
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این مسابقات قرآن، وسیلهای برای تعامل بیشتر قرار گرفته است، اظهار کرد: جهان، نیازمند به تعامل و ارتباطاتی از این دست دارد و ما باید از برگزاری این مسابقات به بهترین نحو برای گسترش ارتباطات قرآنی با ملتهای مسلمان سایر کشورها استفاده کنیم.
محوریت دانشجویان، مهمترین ویژگی مسابقات
عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان در ادامه مهمترین ویژگی این مسابقات را به نسبت با سایر رقابتهای قرآنی در دانشجویی بودن آن عنوان کرد و گفت: دانشجویان در هر جامعهای به عنوان قشری پیشرو و مرجع شناخته شده و میتوانند محل مراجعه افراد بسیار زیادی قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: افرادی که برای حضور در این مسابقات به کشورمان مراجعه میکنند، افراد نخبه و در واقع قشر مرجعی هستند که در کشورهای خود محل رجوع افراد بسیار زیادی هستند، ما میتوانیم از این امتیاز برای نفوذ هر چه بیشتر جهوری اسلامی در قلبها و اذهان سایر ملل اسلامی بهره ببریم.
بیادی با بیان اینکه شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان همانند سفیرانی برای جمهوری اسلامی خواهند بود، بیان کرد: با توجه به دشمنی تاریخی بسیاری از کشورها با جمهوری اسلامی ایران و تبلیغات بسیار گسترده این کشورها برای نشان دادن چهرهای ناپسند از ایران، نیاز بسیار زیادی به چنین سفرایی برای بیاثر کردن این تبلیغات داریم.
توجه ویژه به نوآوری در مسابقات
عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان با بیان اینکه توجه به نوآوری در برگزاری مسابقات، نیازی است که باید به آن پرداخته شود، گفت: در مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان باید تلاش شود تا نوآوریها متناسب با قشر پیشرو و مرجع دانشجو باشد.
وی در پایان با یادآوری اینکه در ادوار گذشته شاهد برگزاری مناسب این مسابقات بودهایم، افزود: با توجه به برگزاری چهار دوره از این مسابقات میتوان به یقین عنوان کرد که مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان امروزه به جایگاه قابل قبولی در دنیای اسلام دست یافته است و باید در ادوار آینده در راستای اعتلای آن گام برداشت.
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