بازداشت شیخ علی سلمان نشان از رویارویی مخالفین و حکومت بحرین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه آورده است: استانداردهای لازم در جریان بازداشت شیخ علی سلمان همانند حضور وکیل حقوقی وی در تمام مراحل، مشخص بودن مکان نگهداری وی ، امکان فراهم آوردن آزادی وی با شرط وثیقه باید رعایت شوند.

شیخ علی سلمان روز یکشنبه پس از مراجعه به مرکز تحقیقات جنایی وابسته به وزارت کشور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

براساس گزارش های رسیده شیخ علی سلمان در تماسی تلفنی با خانواده خود که چند ثانیه بیشتر طول نکشید خبر داد که بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

دستگاه امنیتی بحرین پس از بازداشت دبیر کل جنبش الوفاق بحرین 9 فقره اتهام را به وی وارد کرده است .

از جمله اتهام ها علیه شیخ علی سلمان عبارتند از: تحریک مردم برای نفرت از رژیم حاکم، دعوت از مردم برای سرنگون کردن رژیم حاکم، القای این مسئله به جوانان که قیام علیه دولت جایز است، توهین به دستگاه قضایی، توهین به قوه مجریه، تحریک گروهی از مردم علیه گروهی دیگر از آنان، کمک گرفتن از خارج از کشور، صدور بیانیه‌های کذب که باعث ایجاد اخلال در امنیت کشور می‌شود و در نهایت مشارکت در راهپیمایی‌ها و تجمعات که باعث وارد آمدن زیان به اقتصاد می‌شود.