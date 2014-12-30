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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۸

صندوق بین المللی پول کمک های مالی به یونان را به حالت تعلیق درآورد

صندوق بین المللی پول کمک های مالی به یونان را به حالت تعلیق درآورد

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که کمک های مالی این نهاد به یونان تا برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت جدید به حالت تعلیق در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، تصمیم صندوق بین المللی پول در حالی اتخاذ می شود که پارلمان یونان روز دوشنبه، برای سومین و آخرین بار در مورد رئیس جمهوری جدید این کشور رای گیری کرد و باز هم نامزد مورد حمایت دولت ائتلافی را تایید نکرد.

استاوروس دیماس با کسب ۱۶۸ رای نتوانست نظر موافق اکثریت لازم یعنی دست کم ۱۸۰ نماینده را جلب کند. در نتیجه آنتونیوس ساماراس، نخست وزیر کنونی مجبور است استعفا کند تا شرایط برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام فراهم شود.

این در حالی است که بر اساس نظرسنجی ها، حزب سیریزا یعنی مهمترین جریان مخالف دولت و برنامه های ریاضتی آن، بخت زیادی برای پیروزی در این انتخابات دارد. به باور بسیاری از کارشناسان، انتخابات سراسری مانند یک همه پرسی خواهد بود برای موافقت یا مخالفت با برنامه های ریاضتی و اصلاحات اقتصادی کشور که به خواست اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اعمال شده است.

در واکنش به تحولات سیاسی اخیر یونان، شاخص سهام بازار بورس آتن در پایان روز کاری دوشنبه ۳/۹۱ درصد افت را تجربه کرد.

کد مطلب 2452168

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