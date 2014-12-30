ساخت ۱۷۵ هزار متر پروژه خيرساز در مراكز آموزش عالی كشور

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمدحسين اميد شامگاه دوشنبه در آئين تقدير و تجليل از حاج رمضانعلي حيدري شوكت آبادي خّير خوابگاه ساز دانشگاه دامغان در سالن همايش هاي انديشه اين دانشگاه ضمن اشاره به ساخت ۱۷۵ هزار متر پروژه خيّرساز در مراكز آموزش عالي كشور اظهار داشت: اين ميزان پروژه از ۴۵ متر مربع شروع و تا ۱۲ هزار متر مربع ادامه دارد.

وي اضافه كرد: تعدادي از اين پروژه ها به صورت ۱۰۰ درصد از سوي خيّران و بعضي نيز به صورت مشاركتي ۵۰ درصد در حال ساخت است.

ايجاد ۲۵ بنياد خيرين در مراكز آموزش عالي كشور

معاون اداري مالي و مديريت منابع مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه بحث جذب خيران در مراكز آموزش عالي دير اقدام شده است افزود: خوشبختانه در حال حاضر با حضور و مشاركت خيران پروژه هاي عمراني در سطح مراكز آموزش عالي كشور از روند مطلوبي برخوردار و در حال ساخت و تكميل شدن است.

اميد، از ايجاد ۲۵ بنياد خيرين در مراكز آموزش عالي خبر داد و اظهار داشت: در آينده نزدیک تعداد این بنيادها به ۵۰ خواهد رسيد.

وی با بیان اینکه جذب افراد نيك انديش و خير در كمك به تكميل پروژه هاي نيمه تمام در سطح دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي از اهداف اصلي تشكيل بنياد خيرين در كشور است، افزود: ايجاد و راه اندازي بنياد خيرين در دانشگاه دامغان را به فال نيك مي گيريم و اميدواريم این امر در تكميل پروژه هاي نميه تمام و ساخت و ساز خوابگاه هاي مورد نياز موثر باشد.

همكاري ۱۰۰۰ خیر نیکوکار با وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

معاون اداري مالي و مديريت منابع مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همچنین با اشاره حمايت دولت از بنياد خيران اظهار داشت: این بنياد، مردمي و يك تشكيلات قانوني است و دولت نيز از اين بنياد حمايت مي كند.

اميد يادآور شد: يك هزار خير در كشور در امر ساخت و ساز، تكميل پروژه هاي عمراني، كمك نقدي و تجهيز امكانات مورد نياز در مراكز آموزش عالي با وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همكاري دارند.

وی گفت: در سطح كشور پروژه هاي نيمه تمام متعددي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وجود دارد كه براي تكميل آن ها به چهار ميليارد تومان اعتبار نياز است.

خيران از خود باقيات و صالحات برجاي مي گذارند

امام جمعه دامغان نيز در اين آئين با اظهار اینکه خيران از خود باقيات و صالحات برجاي مي گذارند گفت: در آيات و روايات نيز به انجام این امور تاكيد فراوان شده است.

حجت الاسلام سيد محمود ترابي افزود: در كنار كمك هاي خيّران دولت نيز بايد در تكميل پرروژه هاي نيمه تمام اعتبارات خوبي را لحاظ كند تا با تكميل پروژه ها همگان از آن بهره مند شوند.

وي گفت: اميدورايم كه این فرهنگ حسنه مانند وقف در جامعه ترويج پيدا كند و خيّران در كارهاي خير سهم خود را به خوبي ايفا و از اجر و پاداش مضاعفي در دنيا و آخرت برخوردار شوند.

در اين آئين همچنين دكتر عبدالعلي بصيري رئيس دانشگاه دامغان گزارشي از آخرين وضعيت پروژه هاي عمراني در حال ساخت در دانشگاه دامغان ارائه داد.

در اين آئين كه فرماندار شهرستان دامغان، روساي دانشكده ها، اساتيد، اعضاي هيئت علمي و پرسنل دانشگاه دامغان حضور داشتند از حاج رمضانعلي حيدري شوكت آبادي خير خوابگاه ساز دانشگاه دامغان با اهداي لوح و جوايزي تقدير به عمل آمد.

دانشگاه دامغان داراي چهار هزار و ۶۵۰ دانشجو بوده كه در ۵۸ رشته و در هشت دانشكده مشغول به تحصيل هستند.