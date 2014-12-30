  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۸

فاکس نیوز مدعی شد:

سرمایه گذاری ایران برای مقابله با داعش

سرمایه گذاری ایران برای مقابله با داعش

یک شبکه آمریکایی مدعی شد که ایران بیش از هزار مشاور نظامی در کنار نیروهای سرشناس به عراق فرستاده است و بیش از یک میلیارد دلار جهت کمک نظامی هزینه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی فاکس نیوز آمریکا، مقامات آمریکایی وقوع اصطکاک مجدد با ایران را محتمل می دانند.

به گزارش این شبکه، در حالی که نیروهای آمریکا برای انجام مأموریت محدودی به عراق بازمی گردند، مقامات آمریکایی وقوع اصطکاک مجدد با ایران را محتمل می دانند، چه به صورت مستقیم و چه به طور غیرمستقیم از طریق شبه نظامیان مورد حمایت ایران که زمانی به طور ثابت به پرسنل آمریکا حمله می کرده اند.

فاکس نیوز ادعا کرده یک مقام ارشد ایرانی که به خاطر مسائل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفته است: «از زمان اشغال بخش زیادی از شمال عراق توسط داعش از ماه ژوئن [سال ۲۰۱۴ میلادی]، ایران بیش از هزار مشاور نظامی در کنار نیروهای سرشناس به عراق فرستاده است و بیش از یک میلیارد دلار جهت کمک نظامی هزینه کرده است.»

کد مطلب 2452171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها