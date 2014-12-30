بندر چابهار نقشی فرا ملی در توسعه شرق کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری که از روز دوشنبه با هدف برنامه ریزی سفر رییس جمهوری به چابهار سفر کرده است در بازدید از برخی فعالیت های توسعه ای و زیرساختی منطقه ازاد چابهار در جمع خبرنگاران بیان داشت: در صورتیکه فعالیت ها طبق برنامه ریزی ها و اولویت ها انجام شود افق و چشم انداز بسیار مناسبی در انتظار چابهار و سواحل مکران و به ویژه مردم نجیب و شریف این دیار پیش رو خواهد بود.

شریعتمداری با اشاره به مصوبات سفر فروردین ماه امسال ریاست جمهوری در بندر چابهار بیان داشت: انجام دومین سفر دکتر روحانی در سال جاری و در کمتر از هشت ماه از نخستین سفر نشانه اهمیت و اهتمام ویژه دولت به توسعه و پیشرفت این منطقه است.

وی اقدامات و سرمایه گذاری های صورت گرفته در ایجاد زیر ساخت های منطقه ازاد و بندر چابهار و همچنین تصمیمات دولت برای برون رفت از مشکلات منطقه را قابل توجه عنوان کرد و گفت: با آغاز به کار دولت یازدهم در جمهوری اسلامی ایران و روابطی که با دنیا در حال شکل گیری است می توان با بهره برداری از امکانات و ظرفیت های موجود توسعه فراملی را عملیاتی کرد.

معاون اجرایی رییس جهور اظهار داشت: با توجه به افزایش روند تقاضای سرمایه گذاری در مناطق مختلف و به ویژه منطقه آزاد چابهار، پیشرفت پروژه های ملی از شتاب خوبی برخوردار بوده و اگر همین شتاب ادامه پیدا کند به زودی شاهد تحولات چشمگیری در شرق کشور خواهیم بود.

وی احداث فرودگاه، راه آهن و تسعه بنادر را یکی از نیازهای زیر ساختی واساسی در این این بندر عنوان کرد و افزود: با شروع به کار و نهایی شدن پروژه های ملی و بزرگ شاهد توسعه منطقه ای و فرا منطقه ای خواهیم بود .

شریعتمداری همچنین بر جذب سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: باید از فرصت ها و سرمایه های ایجاد شده در بندر چابهار برای نقش آفرینی ملی و فرا ملی با مشارکت سرمایه گذاران برای تغییر چهره منطقه اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجرایی رییس جمهور روز دوشنبه از زیر ساخت های بندر چابهار از جمله طرح توسعه بندر شهید بهشتی، طرح توسعه خط راه آهن چابهار - زاهدان، طرح توسعه پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد در منطقه آزاد، چگونگی فعالیت های عملیاتی و اجرایی این پروژه ها بازدید کرد.