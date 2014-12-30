وداع ایران با تنها مترجم آثار ادبی از زبان لهستانی

به گزارش خبرنگار مهر، روشن وزیری مترجم نام آشنای ایرانی و یکی از معدود مترجمان فارسی که قادر به ترجمه مستقیم از زبان لهستانی به زبان فارسی بود درگذشت.

روشن وزیری که در کنار کار ترجمه پزشک عمومی نیز بود، برادرزاده علینقی وزیری موسیقي‌دان نامدار ایران و خواهرزاده بزرگ علوی نویسنده نام‌آشنای ایرانی به شمار می‌رفت.

وزیری در جوانی کارمند شرکت ملی نفت ایران بود و در منطقه جنوب به همراه شوهر لهستانی خود زندگی‌ می‌کرد.

وی در شهریور ماه سال جاری پس از ابتلا به تومور مغزی در بیمارستان ایرانمهر تهران مورد جراحی قرار گرفت و پس از آن برای گذراندن دوره نقاهت به منزل دخترش در آمریکا سفر کرد و بنا بر اعلام روز گذشته دخترش به دلیل عوارض ناشی از این تومور مغزی در گذشت.

از مهمترین ترجمه‌های وزیری می‌توان به ترجمه وی از آثار لشک کولاکوفسکی نویسنده شهیر لهستانی اشاره کرد.

وی همچنین مترجم برخی آثار در مورد داستایوسکی و نیز آثاری از نویسندگان آمریکای لاتین بوده است.

از وی در سال جاری و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ترجمه دو کتاب «بانوی بهشتی» شامل داستان‌های کوتاهی از نویسندگان لهستانی و روسلان وفادار اثر گئورگی ولادیموف توسط نشر ماهی عرضه شده بود.