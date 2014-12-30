استفاده از تجربيات پيشكسوتان بسترساز تحول در ورزش كردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و براي اولين بار نشست پيشكسوتان عرصه ورزش استان كردستان با مدير كل برگزار شد و در اين نشست بر استفاده از ظرفيت و تجربيات اين قشر در راستاي ايجاد تحول در حوزه ورزش استان تاكيد شد.

يكي از پیشکسوتان ورزش استان در این نشست گفت: متاسفانه هیئت های ورزشی استان ما را مهره سوخته فرض می کنند و اجازه هیچ گونه مداخله ای را در برنامه ریزی های خود به ما نمی دهند.

هوشنگ خوش کیفی اظهار داشت: پیشکسوتان می توانند با ارائه راه و چاه های متناسب با ورزش زمینه ارتقاء آن را ففراهم کنند.

یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش استان افزود: 28 مدیرکل ورزش و جوانان در این سال ها در استان تغییر کرد اما جایگاه واقعی پیشکسوتان در استان مشخص نشده و از توان این قشر بهره ای گرفته نشده است.

علی خوشنودی بیان کرد: متاسفانه فوتبال کردستان جایگاه خاصی ندارد با توجه به سابقه ای 82 ساله فوتبال در این شهر و این نگران کننده است.

وی یادآور شد: برنامه ای هئیت فوتبال مشخص نیست و کادر این هئیت کادری بی تجربه و ناآگاه هستند که باعث افت فوتبال این شهر شده اند.

پیشکسوت فوتبال شهر سنندج ادامه داد: همچنین برنامه های ضعیف شبکه استانی کردستان در حمایت از ورزش جای بحث دارد و صدا و سیما در کردستان یک زمین فوتبال دارد که سال ها است حتی یک بازی نیز در آن انجام نشده است.

اقبال ذوالفقارنسب نیز پیشکسوتان را بازوان اداره ورزش و جوانان خواند و گفت: انتظار می رود جلسات پیشکسوتان با مدیرکل ورزش و جوانان تداوم داشته باشد.

وی اظهار داشت: ورزش استان نیازمند هم فکری، هم دلی و برنامه ریزی است و این نشست گامی موثر در راستای ارتقاء ورزش استان است.

سید صالح سید الشهدایی نیز در این جلسه افزود: استفاده از پیشکسوتان برای حلال بودن در مشکلات امری ضروری است و توجه به آنها می تواند ورزش استان را متحول کند.

وی سه فاکتور امکانات، نیروی انسانی و امور مالی را در ورزش مهم دانست و بیان کرد: کردستان در حوزه مالی در مضیقه است و باید خیرین کردستانی ورزش استان را حمایت کنند.

دیگر پیشکسوت ورزشی استان كردستان یادآور شد: متاسفانه امروز هر مسئولی به دلخواه در امر ورزش دخالت می کند و این امر ورزش استان را دچار مشکل کرده است.

نعمت الله امتی ادامه داد: چرا باید کسانی که کوچکترین آشنایی با رشته ورزشی ندارند به راس هئیت آن رشته ورزشی برسند.

وی گفت: نمایندگان مجلس نباید در حوزه مدیریت ورزشی دخالت کنند چرا که ورزش مدیری از بدنه خود ورزشکاران دارد و در راستای توسعه ورزش استان تا به امروز گام های ارزنده ای را برداشته است.

مسوول انجمن ژیمناستیک آموزشگاه های کردستان نیز افزود: ژیمناستیک کردستان در حال نابودی است و متاسفانه در این رشته ای ورزشی کار را به کاردان نسپرده اند.

شریف یاوری بیان کرد: خانه ژیمناستیک ماهانه 120 میلیون ریال درآمد داشت اما مسوولین کنونی می گویند درآمدی ندارد و این ظلم به این رشته ای ورزشی و علاقمندان به ژیمناستیک است.

وی در پايان یادآور شد: رشته های ورزشی استان به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب، دخالت افراد نا آگاه و عدم مدیریتی درست به سوی نابودی سوق داده شده اند و انتظار می رود مدیر کل ورزش و جوانان وقت با برنامه ریزی مناسب و کارآمدی خود بستر احیاء ورش استان را فراهم کند.