تونل قلاجه ایلام بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهره برداری از این تونل دو هزار و ۵۰۰ متری باعث اتصال چهار شهرستان در استانهای ایلام و كرمانشاه به مركز كشور می شود و بهره برداری كامل از پروژه، ۱۲ كیلومتر از مسافت ایلام - كرمانشاه كاهش می یابد.
وی تصریح کرد: تونل قلاجه یکی از مهمترین طرحهای استان ایلام در حوزه راهسازی و تونل سازی در ۷۵ کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و با احداث و افتتاح این پروژه بزرگ تونلسازی در استان ایلام تحول عظیمی در تونلسازی کشور روی میدهد.
پولادی از پیشرفت ۶۵ درصدی این طرح خبر داد و اظهار داشت: این تونل با بیش از یک هزار و ۵۰۰ متر حفاری و کفسازی پیشرفت خوبی داشته و تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: پیمانکار این پروژه فعالیتهای خوبی را با توجه به تخصیص اعتبارات داشته و این پروژه میتواند در حذف نقاط حادثهخیز نزدیکی مسیر ایوان به اسلامآباد به زودی در اختیار مردم قرار گیرد.
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