کره شمالی باید پیشنهاد سئول برای مذاکره را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" با تاکید بر لزوم پذیرش پیشنهاد سئول برای مذاکره از سوی کره‌ شمالی، مذاکره را تنها راه اعتمادسازی و ارتقای روابط در شبه‌ جزیره کره خواند و گفت از هیچ تلاشی برای حمایت از این گفتگوی منطقی دریغ نمی کنیم.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که "ریو کیل جائه" وزیر اتحاد دو کره در کره جنوبی با طرح پیشنهاد مذاکره به کره‌ شمالی درباره آنچه که یکسری مسائل مورد نیاز در مسیر آمادگی برای اتحاد دو کشور خواند، درباره گفتگو در زمینه اتحاد خانواده‌ های جدا افتاده از هم از جنگ دو کره ابراز امیدواری کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که کره شمالی هنوز در این باره واکنش نشان نداده و مشخص نیست که آیا کره‌ شمالی این دعوت سئول را می پذیرد یا خیر.

پیشنهاد کره جنوبی درحالیست که همزمان با افزایش تنش ها میان واشنگتن و پیونگ یانگ، کره شمالی درباره تقویت توان هسته ای خود هشدار داده است.

کره شمالی هشدار داده است که توان هسته ای خود را تقویت می کند و تمام اقدامات لازم را برای دفاع از خود به منظور مقابله با قطعنامه سازمان ملل انجام می دهد.