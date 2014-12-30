امکان شیوع و گسترش سویه جدید بیماری تب برفکی در کرمان

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی واگیر دامی است که به لحاظ ایجاد تلفات در دامهای نابالغ و ایجاد و خسارات اقتصادی در تولید بیماری بسیار مهمی به شمارمی آید که از طریق واکسیناسیون و رعایت اصول قرنطینه و امنیت زیستی قابل کنترل می باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به تردد دام و خرید فروش گسترده ای که بدون ضابطه دراین زمینه بدون ضابطه صورت می گیرد، انتشار ویروس بیماری بین واحدهای دامی و از طریق دامهای بیمار و ناقل صورت می پذیرد.

وی افزود: اخیرا شاهد بروز یک کانون بیماری تب برفکی در یک واحد گاوداری شهرستان رفسنجان (طی دو هفته اخیر) بوده ایم.

کاظمی نیا ضمن اشاره به این موضوع که بدلیل شیوع سویه جدید Asia1 که مدتها در استان وجود نداشته و عدم ایمنی کافی دام ها علیه این سویه امکان همه گیری در استان وجود دارد تاکید کرد: دامداران بایستی هرچه سریعتر جهت مایه کوبی گله خود به شبکه های دامپزشکی شهرستان مراجعه نمایند.

رئیس اداره بررسی ها و مراقبت از بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمان در مورد علائم این سویه عنوان کرد: زخمهای دهان و سم به همراه کاهش قابل ملاحظه تولید شیر از علائم بارز و خسارات اقتصادی ناشی از لاغری و کاهش ضریب تبدیل دامها از مهمترین چالش های بوجود آمده در این بیماری می باشد.

کاظمی نیا ضمن توصیه موکد به دامداران درخصوص رعایت تردد و قرنطینه دامها و رعایت اصول امنیت زیستی، خواستار همکاری برای انجام واکسیناسیون دامها و پوشش کامل واکسیناسیون با سویه مناسب جهت کنترل و پیشگیری از رخداد موارد جدید و همه گیری بیماری شد.