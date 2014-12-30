مقابله با فقرا؛ از میخ و سنگ تا قفس!

مجله مهر - کیوان ابراهیمی: رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند به دستور شهردار شهری در جنوب غرب فرانسه، قفس‌هایی آهنین روی نیمکت‌های عمومی مرکز شهر نصب شده تا از استقرار بی‌خانمان‌ها در بخش اصلی شهر جلوگیری شود. منتقدان می‌گویند احداث قفس بر روی نیمکت‌ها آن هم در شب کریسمس، ناشی از نبود هیچگونه حس دلسوزی در وجود خاویر بونِفونت، شهردار ۳۴ ساله شهر آنگولم (Angoulem) است. معاون امنیتی آقای شهردار از این اقدام دفاع کرده و می‌گوید: "این نیمکت‌ها اغلب توسط افرادی استفاده میشد که دائم الخمر بودند. این تصمیم بنا به هماهنگی با کاسبان محلی که از مورد تهدید قرار گرفتن اموال و کسب شان توسط ولگردان مست شاکی بودند، گرفته شده است".

فرانسه؛ از سنگ ریزه تا قفس آهنی

در عین حال، یک روزنامه محلی ادعا کرده است که میدان شان دو مارس میزبان نیمکت‌هایی بود که همواره صحنه نزاع بین افراد بی جا و مکان بر سر مواد مخدر و سگ‌ها بوده است. این روزنامه از یک مالک مغازه واقع در میدان شان دو مارس اینطور نقل قول می‌کند: "این تصمیم درستی است زیرا باعث می‌شود افراد مست نتوانند نظم عمومی را بر هم بزنند".

از جهتی دیگر، این اقدام شهرداری موجب بروز واکنش‌هایی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی شده است. کاربران منتقد این اقدام را "وحشیانه" خوانده و خواستار برگزاری تظاهراتی برای تخریب قفس‌ها، با یا بدون رضایت مسئولین شهری هستند. یکی از منتقدین می‌نویسد: "چقدر ننگین! این فرانسه نیست!". دیگری توییت کرده: "سال آینده، قفس‌ها از ریشه در خواهند آمد". برخی دیگر شهردار را از جهت قلمبه گویی و تبختر با نیکولاس سارکوزی، رییس جمهور پیشین این کشور مقایسه می‌کنند.

همان نیکمت‌ها، وقتی بدون قفس بودند.

الکساندر چِمِتوف ، معماری که میدان را طراحی کرده است، در گفتگو با روزنامه لیبراسیون، اقدام صورت گرفته را محکوم کرده و آن را یکی رسوایی ننگین خوانده است. او همچنین افزوده این اثباتی برای شکست سیاسی آقای شهردار است.

شهردار در هفته گذشته و در اقدامی عجولانه دستور داد قفس‌ها به طور موقت جمع شوند تا به زودی با ظاهری جدید و "مزین به سنگریزه" باعث حفظ زیبایی میدان شوند.

لندن و ابداع روش میخ طویله

چند ماه قبل، بوریس جانسون، شهردار لندن نیز با چالشی مشابه مواجه شده است. در آن ماجرا، یک سرمایه گذار تعدادی میخ طویله بر روی زمین و مجاور دیوارها نصب کرد تا از استقرار بی‌خانمان‌ها در آن مناطق جلوگیری به عمل آورد. شهردار محافظه کار لندن بنا به اعتراضات مجبور شد در ماجرا مداخله کرده و خواستار جمع آوری این ادوات شود.

طبق گزارش یورونیوز در ابتدای سال ۲۰۱۴، وضعیت بی‌خانمان‌ها در فرانسه و اروپا روز به روز وخیم‌تر می‌شود. به تبع بحران اقتصادی اخیر رخ داده در اروپا، تعداد بسیاری خانه‌هایشان را از دست داده و تعداد بیشتری نیز در خانه‌هایی محقر با کمترین امکانات و بدون لوله کشی آب و گرمایش، زندگی می‌گذرانند.

طبق نموداری که گاردین در ابتدای سال ۲۰۱۴ منتشر کرده، تعداد خانه‌های خالی در اروپا بیش از دو برابر تعداد بی‌خانمان‌های قاره سبز است.

در دهه گذشته، تعداد افراد ساکن در خانه‌های محقر ۵۰ درصد رشد داشته است و تنها در فرانسه ۳.۵ (سه و نیم) میلیون نفر، اینگونه زندگی می‌کنند و ۱۵۰ هزار تن نیز بی‌سرپناه اند. نمودارها و آمار منتشر شده نشان می‌دهد نه تنها در فرانسه، بلکه در سایر نقاط اروپا مخصوصاً در شهرهای بزرگی مثل لندن نیز وضع به همین طرز اسفبار بوده است.

فردی بی‌خانمان که کنار مغازه پوشاک در شهر لیسبون پرتغال خوابیده است.

مسکن سوژه اصلی بی خانمانی اروپا

در یونان، کمبود شغل باعث شده هزاران نفر تن به زندگی در خیابان‌ها دهند. یکی از دلایل عمده رشد سریع بی‌خانمان‌ها در اروپا این است که وقتی اجاره نامه مسکن افراد تمام می‌شود، آن‌ها قادر به یافتن و تامین مکان جایگزین نیستند و به ناچار به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند. یک فعال اجتماعی می‌گوید: "راحت ترین مکان در اروپا برای بی‌خانمان شدن فرانسه است و این موضوع ریشه‌های فرهنگی دارد. در بررسی‌های به عمل آمده، نشان داده شد مردم فرانسه بیش از همه جا تمایل دارند پدیده بی‌خانمانی را یکی از معضلات بیکاری بدانند تا در اثر اعتیاد به الکل و مواد مخدر".

مرد بی‌خانمانی در پایین شهر میلان ایتالیا

مردان بی سرپناهی که بر روی زمین یک گرمخانه در بوداپست، پایتخت مجارستان آرمیده‌اند.