به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال میامی هیت بامداد امروز سه‌شنبه در سالن اختصاصی خود "امریکن ایرلاینز آره نا" و در حالی که از حمایت 19 هزار و 887 هوادار برخوردار بود، برابر اورلاندو مجیک نتیجه را با حساب 102 بر 101 واگذار کرد.

در این بازی "ووچنیچ" سنتر تیم اورلاندو مجیک 26 امتیاز کسب کرد و امتیازآورترین بازیکن میدان بود. "دواین وید" گارد سرشناس تیم میامی در این بازی تلاش زیادی به خرج داد اما نتوانست به تنهایی بیشتر از 25 امتیاز کسب کند و شاهد هجدهمین باخت تیمش بود.

در سایر بازیهای بامداد امروز نتایج زیر کسب شده است:

* شارلوت هورنتس 94 - میلواکی باکس 104

* هوستون راکتس 103 - واشنگتن ویرازدر 104

* ایندیانا پیسرز 90 - شیکاگو بولز 92

* نیوجرسی نتس 107 - ساکرامنتو کینگز 99

