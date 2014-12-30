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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۹

بسکتبال NBA؛

شکست‌های نزدیک خانگی برای میامی، هوستون و ایندیانا

شکست‌های نزدیک خانگی برای میامی، هوستون و ایندیانا

رقابتهای بسکتبال حرفه ای NBA با شکست‌های میلیمتری خانگی برای تیم‌های میامی هیت، هوستون راکتس و ایندیانا پیسرز همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال میامی هیت بامداد امروز سه‌شنبه در سالن اختصاصی خود "امریکن ایرلاینز آره نا" و در حالی که از حمایت 19 هزار و 887 هوادار برخوردار بود، برابر اورلاندو مجیک نتیجه را با حساب 102 بر 101 واگذار کرد.

در این بازی "ووچنیچ" سنتر تیم اورلاندو مجیک 26 امتیاز کسب کرد و امتیازآورترین بازیکن میدان بود. "دواین وید" گارد سرشناس تیم میامی در این بازی تلاش زیادی به خرج داد اما نتوانست به تنهایی بیشتر از 25 امتیاز کسب کند و شاهد هجدهمین باخت تیمش بود.

در سایر بازیهای بامداد امروز نتایج زیر کسب شده است:

* شارلوت هورنتس 94 - میلواکی باکس 104
* هوستون راکتس 103 - واشنگتن ویرازدر 104
* ایندیانا پیسرز 90 - شیکاگو بولز 92
* نیوجرسی نتس 107 - ساکرامنتو کینگز 99
 

کد مطلب 2452186

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