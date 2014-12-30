مذاکره سیف با بانک مرکزی مسکو/ جزئیات توافق جدید ارزی، بانکی و صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی راد در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در تشریح آخرین وضعیت اقتصاد روسیه و تبادلات تجاری ایران با این کشور گفت: درآمد سرانه روسیه 15 هزار دلار است که در دوره های مختلف تاریخی نیز نوساناتی داشته اما روابط تجاری ایران با این کشور شکل‌های مختلفی دارد که هم اکنون نیازمند توسعه روابط با این کشور هستیم و این اراده در سطح مقامات سیاسی این دو کشور مشاهده می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روسیه رتبه هشتم در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و با 500 میلیارد لار ذخیره ارزی توانسته 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.

وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2013 به نحوی گزارش شده که بیشترین آمار مرتبط با ایالت متحده آمریکا، چین، آلمان و فرانسه بوده است و پس از آن ژاپن، برزیل، انگلیس و روسیه قرار دارند.

به گفته افخمی راد، تحریم های اقتصادی غرب بر علیه روسیه در کنار کاهش قیمت نفت سقوط پرشیب قیمت روبل را در پی داشته به نحوی که در سال 2008 هر دلار معادل 24.85 روبل بوده که این رقم در سال 2014 به 56.04 روبل رسیده است که نشان از کاهش ارزش واحد پول روسیه دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در سال 2013 تراز تجاری روسیه با 527 میلیارد دلار صادرات مثبت بوده ، ضمن اینکه این کشور در مجموع 7.7 درصد تعرفه را برای کل کالاها، 11.1 درصد برای کالاهای کشاورزی و 7.2 درصد برای کالاهای غیر کشاورزی وضع کرده است که به این ارقام 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شود اما برای کالاهای وارداتی که از مبدا کشورهای در حال توسعه به روسیه وارد می شود، 25 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

افخمی راد در ادامه به ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی روسیه پرداخت و گفت: سوخت‌های معدنی، آهن و فولاد، سنگ های گرانب‌ها، کودها، رآکتورهای هسته ای، آلومنیوم، چوب، هواپیما، مس و محصولات آن کالاهای صادراتی روسیه را تشکیل می دهند و در مقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، دارو، مواد پلاستیکی، دستگاه های اوپتیک، گوشت، میوه، آهن و فولاد و هواپیما کالاهای وارداتی روسیه را تشکیل می دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هلند، چین، ایتالیا، آلمان، ژاپن، لهستان، قزاقستان و کره جنوبی کشورهای هدف صادراتی روسیه به شمار می روند و در مقابل چین، آلمان، آمریکا، اوکراین، ایتالیا، بلاروس، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، لهستان و انگلیس کشورهای صادرکننده کالا به روسیه هستند.

وی خاطرنشان کرد: ایران در سال 2013 پایین ترین سطح تجارت با روسیه را داشته که به یکهزار و 168 میلیون دلار رسیده که البته این کاهش تجارت عمدتا ناظر بر واردات ایران از روسیه است. به اعتقاد وی، فرصت جدید همکاری ایران و روسیه و توجه به تنش این کشور با غرب پیش روی ایران قرار گرفته است که البته باید مسائل حمل و نقل زیرساخت‌های حقوقی و قرنطینه را از پیش روی تجار دو کشور برداریم.

افخمی راد ادامه داد: ارزش گذاری کالاهای ایرانی در گمرکات روسیه از مشکلات تجارت با این کشور است، چراکه رقم دریافتی از واردکنندگان کالای ایرانی بسیار بالا ارزش گذاری می شود، ضمن اینکه سپرده‌ای نیز بابت عوارض گمرکی از کالاهای ایرانی دریافت می شود که حدود دو برابر تعرفه است و باید ظرف یک ماه مسترد شود در حالی که این موضوع، مشکلاتی را برای تجارت ایران با روسیه ایجاد کرده است.

وی، صادرات ایران به روسیه در سال 2013 را 160 میلیون دلار میوه، 23 میلیون دلار کنسرو، 21 میلیون دلار کالاهای شیمیایی، 115 میلیون دلار سبزیجات، 115 میلیون دلار نمک، سه میلیون دلار خودرو و دو میلیون دلار چای عنوان کرد و گفت: در مقابل ایران از روسیه محصولات تخت نورد شده گندم، چوب، جو، ذرت، محصولات آهنی، کک و ذغال سنگ، روغن دانه آفتاب گردان، میله های گرم نورد شده، کاغذ روزنامه، الکترود ذغال و فولاد ممزوج وارد کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالیت شعبه بانک ملی به نام میربیزینس بانک اشاره کرد و گفت: این بانک در روسیه شعبه دارد و به زودی شعبه آن در آستاراخان نیز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان ایرانی به دو شکل می توانند بهای کالاهای صادراتی به روسیه را دریافت کنند به نحوی که خریدار روسی از بانک‌های کشورش برای میربیزینس بانک، ال سی به روبل باز می کند و به دلیل اینکه میر بیزینس بانک با بانک‌های ایرانی حساب دارد، صادرکننده می تواند یا در روسیه پول خود را به روبل تحویل بگیرد یا معادل ریالی آن را از بانک‌های ایرانی دریافت کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اظهارداشت: البته نرخ کارمزد میر بیزینس بانک بسیار بالا است چراکه نوسانات روبل بسیار سنگین است و بانک نباید متضرر شود.

افخمی راد همچنین از مذاکره بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه برای تسهیل نقل و انتقال پول و ارز خبر داد.

وی، حمل و نقل دریایی منظم و مرتب در دریای خزر و کمبود کانتینر برای حمل کالا را از جمله مشکلات پیش روی تجارت ایران و روسیه عنوان کرد.