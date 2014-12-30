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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۰

اسماعیل هنیه:

روابط حماس با ایران قدیمی و استوار است

روابط حماس با ایران قدیمی و استوار است

معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که روابط حماس با ایران قدیمی و استوار است و این جنبش نسبت به آن اهتمام می ورزد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته در گفتگو با شبکه الاقصی اظهار داشت: دولت وفاق ملی به تعهدات خود در قبال نوارغزه پایبند نبوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: این دولت متاسفانه نتوانست نماینده تمامی ملت فلسطین باشد و به تعهدات خود همچون بازسای نوارغزه و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات پایبند نبوده است.

هنیه در بخش دیگر سخنان خود بر روابط مستحکم حماس و ایران تاکید و اعلام کرد: روابط با ایران قدیمی و استوار است. ایران کشوری اسلامی است و از سال های گذشته تاکنون حامی مقاومت فلسطین بوده است. ما نسبت به روابط باز با ایران اهتمام می ورزیم تا زمانی که این کشور حامی مقاومت و پایداری ما باشد.

وی همچنین بر روابط حسنه جنبش حماس با قطر تاکید و اعلام کرد که رابطه حماس با قطر و ایران یکسان است. اسماعیل هنیه همچنین ابراز امیدواری کرد که روابطش با مصر به روند طبیعی خود بازگردد. وی خواستار بازگشایی گذرگاه رفح شد.

هنیه درباره به اسارت گرفتن نظامیان اسرائیلی در جریان جنگ اخیر غزه نیز گفت: بله اسرای اسرائیلی نزد گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس وجود دارند و این موضوع در رسانه ها بررسی نخواهد شد.

کد مطلب 2452188

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