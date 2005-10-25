اديان جهان و انعكاس اخبار مرتبط با آنها در خبرگزاري "مهر" : نامه هاي نژاد پرستانه براي اسقف اعظم سياه پوست// تعطيلي روز ديوالي براي هندوهاي انگلستان

سخنراني دالايي لاما در دانشگاه اسنتفورد

تنزين گياتسو، چهاردهمين دالايي لاماي تبت و رهبر معنوي بوداييها، 14 آبان ماه امسال در همايش دانشگاه پزشكي استنفورد در ميان كارشناسان ديني و علمي درباره چگونگي كاركرد ذهن سخنراني مي كند.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر،" اين همايش يكروزه با عنوان " اشتياق، رنج و انتخاب: بررسيهاي معنوي و علمي تجربه انسان" در تالارهمايش مموريال دانشگاه استنفورد برگزار مي شود.

علاوه بر دالايي لاما،علماي بوديست و دانشمندان دانشگاه استنفورد و ديگر دانشگاهها در اين همايش شركت مي كنند.

اين همايش با هدف ايجاد گفتگو ميان گروههاي پژوهشي در راستاي درك كامل مغز و اينكه چگونه اين آگاهي را مي توان در جهت تقليل رنج بشري به كار برد برگزار مي شود.

از آنجا كه اشتياق، رنج و انتخاب ابعاد اساسي بوديست و عصب شناسي را تشكيل مي دهند، شركت كنندگان اين همايش به دنبال تعيين زمينه هاي مشترك ميان روشهايي هستند كه از سوي بوداييها و عصب شناسان مورد استفاده قرار مي گيرند. بودايها در همايش به واسطه سنت درون گرايانه خود به ماهيت ذهن، مطالب بسياري را مي توانند به عصب شناسان ارائه كنند.

ابزارهاي تحقيق و تكنولوژي غربي نيز مي توانند به بوداييها كمك كنند بينش خود را محك زده و حالات ذهني را كه از طريق مديتيشن به آن مي رسند بهتر درك كنند.

اين همايش بخشي از ديدار دو روزه دالايي لاما از دانشگاه استنفورد است. روز پيش از اين همايش رهبر معنوي بوداييهاي تبت درباره ابعاد معنويت سخنراني كرده و يك مديتيشن را هدايت خواهد كرد و در ساعات پاياني روز 13 آبان ماه وي با كشيش اسكاتي مك لنان، رئيس گروه ديني دانشگاه استنفورد درباره احتراز از خشونت گفتگو مي كند.

هندوهاي انگلستان خواستار تعطيلي رسمي روز ديوالي شدند

هندوهاي انگلستان از دولت خواسته اند كه روز جشن مذهبي ديوالي را به عنوان تعطيلي رسمي هندوهاي اين كشور اعلام كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، آنيل بانوت، از شويا هندوهاي انگلستان در ميان يك گروه هندو كه در ميدان ترافالگار جمع شده بودند، گفت: اكنون زمان آن فرارسيده است كه از دولت بخواهيم روز جشن مذهبي ديوالي را به عنوان تعطيلي رسمي ما هندوها اعلام كند.

بانوت با اشاره به اسطوره هاي هندو گفت: بارات، برادر الهه راما، پس از 14 سال تبعيد به انتظار بازگشت راما در روز ديوالي نشسته است اما اكنون به خاطر شهر لندن الهه راما در راه خود متوقف شده است.

تارلوچان سينگ شاني از سازمان هندوي شفرد گورودوارا گفت: روز ديوالي براي سيكها نيز حائز اهميت است در چنين روزي گورو چهارم سيكها پس از مدتي دوري به شهر خود بازگشته است.

وني لال وگلا از شوراي هندو برنت از هندوهاي انگلستان خواست فعالانه تر عمل كرده، خواسته خود را از راههاي موجود با دولت درميان بگذارند.

ديوالي يا جشن نور از مراسمهاي مذهبي هندوها است كه به معناي پيروزي خير بر شر محسوب مي شود. اين جشن در آخرين روز از تقويم ويكرام، تقويم هندوهاي شمال هندوستان، برگزار و روز پس از آن به عنوان آغاز سال نو محسوب مي شود. اما در جنوب هندوستان روز ديوالي به عنوان آغاز سال نو محسوب نمي شود و هندوها از تقويم شاليواهانا پيروي مي كنند.

دو روايت مختلف دررابطه با اين روز وجود دارد. اولين روايت بازگشت راما، پادشاه آيوداهيا، همسرش سيتا و برادرش لاكشمانا را پس از جنگ با شر و كشتن ديو راوانا جشن مي گيرد و زمان بازگشت آنها به شهر خود مردم به علت تاريكي هوا چراغ نفتي روشن مي كنند. ديگر اسطوره هاي هندي مراسم ديوالي را به علت كشتن ناراكاسورا، ديو شر را توسط الهه كريشنا روايت كرده اند كه هر دو روايت نشان دهنده پيروزي خير بر شر است.

پاپ به اسقفهاي چيني نامه نوشت

پاپ بنديكت شانزدهم در پاسخ به اسقف چيني كه طي پيامي از عدم حضور خود در همايش اسقفهاي كاتوليك جهان ابراز تأسف كرد و پيامي را ارسال كرد.

به گزارش خبرنگار روه دين و انديشه "مهر"، كاردينال آنجلو سودانو در نوزدهمين همايش اسقفهاي كاتوليك جهان نامه اي را براي اسقفها قرائت كرد. در اين نامه كه به زبان لاتين از سوي اسقف لوك لي جنيگ فنگ از فنگ شنگ، يكي از اسقفهاي چيني كه از سوي پاپ بنديكت شانزدهم براي شركت در همايش اسقفها دعوت شده بود نوشته شده است كه وي و سه همكار خود از عدم حضور در اين همايش بشدت احساس تأسف و اندوه مي كنند.

اين اسقف چيني در ادامه نامه خود تصريح كرده بود كه وضعيت نامعلوم سلامتي وي تنها علت عدم سفر به رم محسوب نمي شد. اگرچه وي مستقيماً به علت عدم ارائه ويزا به اسقفهاي مدعو به همايش اشاره نكرد؛ اما اظهار داشت كه وي و ديگر اسقفها اميدوارند روابط رم و پكن بهبود يابند.

پس از آنكه وزير كشور واتيكان نامه را در جمع اسقفها قرائت كرد اسقفهاي حاضر در جلسه حمايت خود را از اسقفهاي چيني ابراز كردند. در طول همايش اسقفهاي كاتوليك چهار صندلي به صورت نمادين به عنوان جاي اسقفهاي چيني خالي ماندند.

اسقف جوزف زن زيكيون از هنگ هنگ ضمن ابراز تأسف از عدم حضور اسقفهاي چيني در همايش اسقفهاي جهان گفت: دعوت پاپ از اين چهار اسقف فرصت خوبي را براي آنها فراهم كرد كه اين فرصت نيز از ميان رفت.

وي با اشاره به جدايي اي كه سالها ميان جامعه كاتوليك چين به وجود آمده و آنها به دو گروه رسمي و زيرزميني تقسيم شده اند اظهار داشت: امروز بايد تنها يك كليساي كاتوليك وجودداشته باشد.

مدتها است كه آزادي ديني در چين در ميان موضوعات مورد توجه گروههاي ديني و فعالان حقوق بشر سراسر دنيا قرار گرفته است. سركوبي ديني دولت چين نسبت به پيروان تمام اديان از جمله بوداييها، مسلمانان و كاتوليكها توجه مجامع بين المللي را به خود جلب كرده است.

وزارت دفاع انگلستان چهار روحاني مسلمان، بودايي، هندو و سيك استخدام كرد

وزات دفاع انگلستان چهار روحاني غير مسيحي را براي طرف كردن نياز معنوي سربازان مسلمان، بودايي، هندو و سيك استخدام كرده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، وزارت دفاع انگلستان در راستاي پاسخ به نيازهاي ديني، معنوي و فرهنگي افرادي كه در ارتش خدمت مي كنند روحانيون غير مسيحي را به خدمت گرفته است.

اين چهار روحاني مسلمان، بودايي، هندو و سيك بخشي از تيم روحاينون نيروهاي مسلح انگلستان محسوب مي شوند اما برخلاف همتايان مسيحي خود در پوشيدن يونيفورم اجبار نداشته و از آنها انتظار نمي رود براي انجام عمليات نظامي به دوردستها سفر كنند.

اين روحانيون به عنوان كارمندان دولت و غير نظامي با درجه سرهنگ دوم استخدام شده اند.

براي افرادي كه در ارتش خدمت مي كنند اجباري وجود ندارد كه تعلقات ديني خود را ابراز كنند؛ اما پاسخهاي داوطلبانه نشان مي دهند دست كم 305 مسلمان، 230 هندو، 220 بودايي و 90 نفر سيك در كنار 183 هزار نفر مسيحي در نيروهاي مسلح انگلستان خدمت مي كنند.

وزارت دفاع انگلستان همچنين در نظر دارد يك روحاني يهودي را نيز به خدمت گيرد.



سازمان ملل قصور در حفاظت اماكن مقدس ارتدكس كوزو را بررسي مي كند

اندري دنيسوف، نماينده دائم روسيه در سازمان ملل متحد اظهار داشت: مشكل حفاظت از اماكن مقدس در كوزو نقش مهمي را در جايگاه مذاكرات ايفا مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، " كاي عيد" سفير ويژه دبير كل سازمان ملل در گزارش خود تأكيد كرده است كه قصور در حفاظت از اماكن مقدس بايد روز دوم آبان ماه (24 اكتبر) در شوراي امنيت سازمان ملل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

وي همچنين از شوراي امنيت سازمان ملل خواست در اين جلسه به وضعيت اقليتهاي قومي، جنبشهاي آزادي، تمركززدايي مديريت، حفظ اماكن مقدس ارتدكس بويژه اماكني كه از سوي يونسكو به عنوان ميزان فرهنگي و تاريخي جهان تعيين شده اند توجه كند.

يك ديپلمات روس در گفتگو با نشريه وريميا نووستي گفت: نقش سازمان ملل متحد در كوزو كه بر فرآيندها نظارت مي كند در حال گسترش است.

اسقف اعظم سياهپوست يورك از دريافت نامه هاي نژادپرستانه خبر داد

اولين اسقف اعظم سياهپوست كليساي انگلستان كه به عنوان اسقف اعظم يورك منصوب شده فاش كرد كه نامه هاي مبني بر انزجار و نژاد پرستي دريافت كرده است.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر جان سنتامو كه ماه آينده رسماً فعاليت خود را در يورك آغاز مي كند اظهار داشت براي افرادي كه اين نامه هاي نژاد پرستانه را نوشته اند دعا كرده تا رحم و عشق الهي شامل حال آنها شود.

دكتر سنتامو 56 ساله كه اوگاندايي تبار است است گفت: دريافت اين نامه ها به آن معنا نيست كه انگلستان كشوري نژاد پرست است؛ نژاد پرستان تنها اقليت بسيار معدودي را تشكيل مي دهند.

وي در پاسخ به چگونگي احساس خود پس از دريافت اين نامه ها اظهار داشت: بسيار خشمگين شده بويژه از دريافت نامه هايي كه همراه با نجاسات بوده اند؛ اما تنها ترجيح مي دهد براي افرادي كه مرتكب چنين كارهايي شده اند دعا كند.

اسقف اعظم يورك كه دومين مقام عالي مرتبه در كليساي انگلستان محسوب مي شود در انگلستان به عنوان يك وكيل تحصيل كرده است. او در سال 1974 به انگلستان آمده و پنج سال پس از آن به عنوان كشيش منصوب شده است.

وي در سال 1996 به عنوان اسقف استپني و در سال 2002 به عنوان اسقف بيرمنگام منصوب شده و تمام زندگي خود را عليه تمام انواع تبعيض و نژاد پرستي مبارزه كرده است.

دكتر سنتامو زماني كه به عنوان اسقف استپني در شرق لندن، فعاليت مي كرد هشت بار توسط پليس مورد بازجويي قرار گرفت. وي اظهار داشت: آنچه بيش از ديگر موارد وي را آزرده خاطر مي كند اين است كه رفتار افسران پليس پس از اينكه به هويت وي پي مي برند بلافاصله تغيير مي كند.

سخنگوي اسقف اعظم يورك گفت: دكتر سنتامو همچنين نامه هاي سرشار از حمايت دريافت كرده است كه از او خواسته اند اقدامات نژاد پرستانه را ناديده بگيرد و هرچه زودتر به عنوان اسقف اعظم يورك فعاليت خود را آغاز كند.