حماسه ۹ دی پشتیبانی عمومی از ولایت فقیه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلا شامگاه دوشنبه در همایش بزرگداشت نهم دی که درمسجد امام خمینی (ره) شهرک قدس رضوی اسلامشهر برگزار شد، اظهار داشت: زمینه سازی توهم دروغ بزرگ از دوم خرداد سال ۷۶ شروع شد، رسانه های تندرو جریان اصلاح طلب جمهوریت و اسلامیت نظام را هدف گرفته و قیام امام حسین(ع) را خشونت طلبی و مظاهر دینی را نماد عقب ماندگی عنوان کردند.

وی افزود: حتی در نشریه ای به صراحت بیان کردند که ولایت از پیامبر (ص) به کسی منتقل نشد که این جریانات و زمینه سازی ها منجر به حوادث سال ۷۸ شد، رسانه های خارجی به صراحت در ابتدای سال ۷۸ می گفتند که در ایران امسال تابستان داغی خواهیم داشت و تهران منتظر رویدادهای پیش بینی نشده ای است.

معاندین نظام از پشت پرده فتنه گران را حمایت می کردند

دبیر مجمع نمایندگان تهران سناریوی کشته سازی در ۱۸ تیر را جزو برنامه های از پیش تعیین شده در آن حوادث برشمرد و متذکر شد: ۸ هزار نفر در تهران دست به آشوب زدند، دوشنبه بعد از ۱۸ تیرماه اقشار مختلف مردم به دیدار رهبری رفتند و وقتی دل ها به ولایت گره خورد همه چیز دوباره به سرجای اولش برگشت، روز چهارشنبه شهروندان تهران در لبیک به امام و رهبر خود به خیابان آمدند و آشوبگران را سر جای خود نشاندند.

فتنه گران قصد داشتند مردم کوچه و بازار دست به آشوب بزنند

فرماندار وقت تهران، تعداد صندوق های رای در سال ۸۸ در کل کشور را ۴۳ هزار صندوق عنوان کرد و گفت: بیش از ۶۰۰ هزار نفر ناظر و برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بودند، تعداد آرای شهر تهران از مجموع تعداد رای های ۹ استان کشور بیشتر است.

این مسئول افزود: در آن ایام قرار شد ۱۰ درصد از صندوق ها را بازشماری کنیم که نماینده معترضان نیامدند ولی نمایندگان دو کاندیدای دیگر و نماینده ای از شورای عالی استان ها حضور داشتند، پس از بازشماری تعداد آرای یکی از نامزدها ۲۸۶ رای پایین تر آمد، ۹ رای نیز به دو نامزد دیگر اضافه شد و ۱۸ رای از احمدی نژاد کم شد، به عبارتی کمتر از ۷۵۰ هزارم درصد اختلاف وجود داشت که آن هم به ضرر کاندیدای معترض بود.

وی با اشاره به اینکه معاندین نظام با تحریک مردم سعی داشتند اعتراضات را به پایین شهر بکشانند گفت: قصد داشتند مردم کوچه و بازار دست به آشوب بزنند اما حماسه نهم دی تمام سیاست های دشمنان انقلاب را نقش برآب کرد، نهم دی پشتیبانی عامه مردم با بصیرت، از امام زمان (عج) و ولایت فقیه در لحظه بود.

وضع تحریمهای سنگین علیه ملت، به بهانه پشتیبانی از آرمانهای نظام

نماینده مردم تهران، ری، شمیران، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار داشت: وقتی دشمنان از مردم ناامید شدند جنگ را از صحنه سیاسی به صحنه اقتصادی کشیدند، با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ تحریم های فلج کننده ای را اعمال کرده و به صراحت اعلام کردند وقتی مردم از حکومت اسلامی ایران حمایت می کنند باید تاوانش را بدهند.

طلا اشاره کرد: اما گذشت زمان ثابت کرد که تحریم ها هم چیزی از قدرت و عظمت مردم ایران کم نمی کند و همچنان ملت ایران پایبند عهدی است که با ولایت و خون شهدا بسته است لذا برای گذر از این تحریم ها باید دو کار انجام دهیم اول اینکه بصیرت پیدا کنیم یعنی دشمن را در زمین خودش بشناسیم و دوم در لحظه عمل کنیم.