«پایان بدون نقطه» دیدگاه آدم ها به مرگ و تنهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عرفانی دوشنبه شب در نشست خبری نمایش پایان بدون نقطه که بعد از اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران در سالن شمایل مشهد برگزار شد، عنوان کرد: نمایشنامه پایان بدون نقطه با دیدگاه آدم ها به مرگ و تنهایی افرادی نوشته شده است که عزیزان خود را از دست داده و با گذشت زمان با آن کنار نیامده اند.

نویسنده و کارگردان نمایش «پایان بدون نقطه» با بیان اینکه برای اجرای این نمایش چهار ماه و در دو مقطع دو ماهه تمرین کردیم، ابراز کرد: این نمایش یکی از طلبکاران جشنواره تئاتر استانی در گناباد محسوب شده و خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کسی از ما حمایت مالی نکرده است.

وی گفت: در نمایش پایان بدون نقطه یک زندگی عادی را با سه مقطع سنی نشان دادیم و تلاش کردیم تنهایی آدم هایی که بعد از مرگ عزیزانشان باقی می مانند را نشان دهیم.

عرفانی افزود: قرار بود این نمایش با محوریت مرگ و تنهایی آدم ها در سه اپیزود متفاوت نگارش شود چرا که مرگ همیشه نکته جالبی برای پرداختن است و در این نمایش هم محور اصلی قرار گرفت.

نویسنده و کارگردان این نمایش با اشاره به تفاوت نمایشنامه اصلی با اجرای فعلی نمایش آن ابراز کرد: در حین اجرا و تمرین به نکاتی رسیدیم که توانایی ایجاد جذابیت بیشتر را برای تماشاگر داشت.

وی بیان کرد: فضا، جنس بازی و عکس‌العمل‌ آدم‌ها به مرگ را از دیدگاه‌های مختلف آنها مورد بررسی قرار دادیم.

عرفانی تاکید کرد: پایان بدون نقطه نحوه مرگ آدم ها را نشان نمی‌دهد بلکه دیدگاه اطرافیان و افرادی که مرگ عزیزان را از آنها گرفته است به تنهایی بعد از او و کنار آمدن با این واقعیت را در صحنه نشان می دهد.

رسول عصاران دیگر کارگردان نمایش پایان بدون نقطه هم در ادامه این نشست گفت: بنده تاکنون هر چه تجربه کارگردانی داشته ام به صورت انفرادی بوده و این کار اولین تجربه کارگردانی مشترکم است که هر چند کار بسیار سختی بود و در جاهایی اختلاف نظر در تکنیک ها بین بنده و رضا عرفانی وجود داشت اما در نهایت تجربه خیلی خوب و مفیدی برای من بود.

کارگردان نمایش «پایان بدون نقطه» ادامه داد: دو هدف عمده از اجرای این سبک نمایش داشتیم که یکی شگفت زده شدن زن بازیگر و دیگری شگفت زده شدن تماشاگر بوده است هر چند هر تماشاگری برداشت و دیدگاه خاص خود را به نمایش دارد.

عصاران ابراز کرد: در این نمایش با بهره گیری از خط کشی‌های طراحی نور و صحنه تلاش کردیم هر کدام از اپیزودها را متفاوت از دیگری اجرا کنیم.

وی با اشاره به تفاوت نام کارکترها در نمایشنامه اصلی اظهار کرد: پس از جمع‌ بندی نهایی همه کاراکترهای اصلی به نام‌ سیمین و مهرداد نوشته شد و ما سعی کردیم مرتبط بودن هر سه اپیزود نمایش توسط تماشاگران مد نظر قرار گیرد.

در پایان این مراسم از پوستر نمایش پایان بدون نقطه با حضور هنرمندانی همچون تیمور قهرمان و عباس جانفدا رونمایی شد و تیمور قهرمان به عنوان یکی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر خراسان رضوی آن را امضا کرد.

نمایش پایان بدون نقطه اثر جدید گروه «هام» است که بازیگرانی چون عارفه معماریان، محمدرضا لبیب، پوریا گوهری راد، پگاه نقوی و سید مسعود میرنیک زاد در آن بازی می کنند.

گفتنی است؛ این نمایش از پنجشنبه ۱۱ دی الی ۲۵ دی ماه از ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه در تماشاخانه شمایل به روی صحنه خواهد رفت و همچنین یک اجرای ویژه هنرمندان در ۲۰ دی ماه خواهد داشت.