به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و فرش فیروزه ای فیلم سینمایی «دریا و ماهی پرنده» به کارگردانی مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگی امیر پورکیان فردا شب چهارشنبه دهم دی ماه با حضور بازیگران، عوامل و اصحاب رسانه در پردیس سینمایی کوروش برگزار می شود.

همایون ارشادی، نیوشا ضیغمی، نادر فلاح، امیرحسین رستمی، سیدجواد طاهری، علی اکبر صحرایی، ارشیا طالبی، محمد رحمانی، محمدحسین عدلی، یاشار حمیدزاده، مازیار نوروزی و محسن تمیزی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

این فیلم فرم شرکت در جشنواره بین المللی فیلم فجر را پر کرده است. ضمن اینکه فیلم برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان نیز ارسال شده بود که از بین فیلم های حاضر در این فستیوال کنار گذاشته شد. اتفاقی که باعث شده تهیه کننده پروژه در نامه ای انتقادآمیز این اقدام مسوولان جشنواره را به ناداوری و عدم حمایت از فیلم های بخش خصوصی متهم کند.

ضمن اینکه پروانه نمایش نیز با گذشت چندین ماه همچنان صادر نشده و سازندگان با وجود رفع تمام اصلاحات وارده از طرف ارشاد هنوز موفق به دریافت پروانه نمایش نشده اند.

پورکیان در واکنش به این اتفاق گفت: با وجود رفع اصلاحات کامل وارده به فيلم، همچنان شوراي پروانه نمايش جواب منطقي به ما نمي دهد. با تمام اين اوصاف همچنان متعجبيم که فيلم با چه مشکلي مواجه است که صدور پروانه نمايش آن تا اين اندازه به تأخير افتاده است. ضمن اینکه متأسفانه در طي اين يکسال به دليل نبود پروانه نمايش نتوانستيم «دريا و ماهي پرنده» را در هيچکدام از جشنواره های بين المللی که خواهان فيلم بودند شرکت دهیم و اين ضربه بسيار بزرگی به فيلم وارد کرد.

«دريا و ماهي پرنده» که مضمونی اجتماعی دارد به طور مشترک توسط مهرداد غفارزاده و اکبر روح به نگارش درآمده و محصول موسسه هنری خانه فيلم پروان است.