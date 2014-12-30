به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا پایان سال‌جاری 1000 میلیارد تومان به صندوق نوآوری و شکوفایی تزریق می‌شود و سال آینده نیز همین مقدار به صندوق واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی نقش بسزایی در توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور دارد ادامه داد: مصمم به اجرا و عملی کردن برنامه صندوق هستیم.

ستاری ادامه داد: اولویت اصلی ما استقرار اقتصاد دانش‌بنیان در کشور چه در حوزه پژوهش‌های بنیادین و چه در حوزه پژوهش‌های تجاری‌سازی است که متاسفانه مشکل اصلی نبود فرهنگ بهره‌گیری از این نوع اقتصاد در کشور است که نیاز به تغییر نگرش در این بخش وجود دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افزود: روح حاکم و فرهنگ موجود در جامعه سبب اجرایی نشدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است که این قانون در سال 89 به تصویب رسید.

ستاری ادامه داد: در حقیقت با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محققان و پژوهشگران نیز می‌توانند از مزایای آن بهره بگیرند که در آینده‌ای نزدیک شاهد به ثمر نشستن این مهم خواهیم بود. در ضمن در حال حاضر 14 هزار نفر جامعه نخبگان کشوری را تشکیل می‌دهند.