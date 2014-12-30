فریده شجاعی رماننویس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: رمان «جای خالی» درباره زندگی یک جانباز شیمیایی است که با وامگرفتن از واقعیت نوشته شده است. یعنی شخصیت جانباز و اتفاقات رمان همگی واقعی هستند.
وی افزود: این رمان درباره زندگی علی منتظری جانباز شیمیایی جنگ و گلایههایی است که بعد از سالهای جنگ دارد. ما فکر میکنیم جنگ تمام شده ولی اصلا اینطور نیست. بنابراین پیرو توضیحاتی که خواهم داد، این کتاب را کسانی تقدیم کردهام که نرفته، فراموششان کردهایم یعنی هنوز نرفتهاند ولی ما آنها را فراموش کردهایم. به نظرم با نوشتن این رمان، رسالتی که در این زمینه به عهدهام بوده، انجام دادهام. شاید این رمان قطر زیادی نداشته باشد اما دوست دارم همه به ویژه نسل جوان که از جنگ فاصله گرفتهاند، آن را بخوانند.
این رماننویس در ادامه گفت: فکر میکنم که مساله جانبازان، یک مساله اجتماعی است. بنابراین تاکید دارم این کتاب را ناشری چاپ کند که کارش بازتاب زیادی داشته باشد و مخاطبان زیادی آن را بخوانند. برای نوشتن این رمان، چندین بار با علی منتظری دیدار کردم و با هم به بهشت زهرا به دیدار مزار دوستان شهیدش رفتیم. او یک جانباز شیمیایی و موجی است که هنوز هم عوارض جنگ را دارد و گاهی حسرت این را میخورد که هنوز از دنیا نرفته، فراموش شده است.
شجاعی گفت: در نوشتن این رمان از آن قالب نگارش رمانهایی که به عامهپسند معروف هستند و در واقع از کارهای قبلیام فاصله گرفتم ولی متن را طوری نوشتم که همه مخاطبان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. ما مرتب فکر میکنیم جنگ، فقط در حاجی و سیدهایی که در فیلمها دیدهایم خلاصه میشود در حالی که جنگ، ترس و واهمه هم داشته که اگر شهدا و جانبازان بر آن غلبه نمیکردند، این افرادی نبودند که امروز هستند. این رمانم را خیلی دوست دارم چون ارزشها را واقعا درک کردم و آن را نوشتم. من دو فرزند جوان دارم که جنگ را ندیدهاند. وقتی برای بررسی بازخورد رمان، آن را به آنها دادم، از خواندنش لذت بردند و همین مایه مسرت بود.
نویسنده رمان «شب بیستاره» گفت: درباره نام این کتاب هم باید بگویم که یک مفهوم دوطرفه است. یعنی وقتی به بهشت زهرا رفتیم، جای علی منتظری بین دوستان شهیدش خالی بود و از طرف دیگر، جای آنها هم اینجا و در زندگی منتظری خالی است.
وی گفت: چند ناشر مایل به چاپ این کتاب هستند ولی هنوز به یک انتخاب قطعی نرسیدهام. چون همانطور که اشاره کردم میخواهم ناشری رمان را چاپ کند که بتواند اثر را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار بدهد.
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