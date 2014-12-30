۹ دی روز پیوند مردم با رهبری و نمایش بصیرت ملت ایران است

نماینده اهل سنت مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال قطع ارتباط امت با ولایت بوده است اظهار داشت: دشمنان نظام در فتنه سال ۸۸ به طور دقیق به دنبال همین هدف شوم بودند که با حضور پر شور مردم با شکست مواجه شدند.

مولوی نذیر احمد سلامی بیان داشت: دشمنان نظام اسلامی پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری نقشه شوم براندازی نرم نظام را طراحی کرده بودند و لذا انتخابات و تقلب در آن را بهانه ای برای رسیدن به اهداف شوم خود قرار داده و سعی کردند از این بهانه برای ضربه زدن به نظام و قطع ارتباط ناگسستنی امت اسلامی با رهبری استفاده کنند.

وی بیان داشت: از آنجا که پیوند مردم با نظام و رهبری رابطه ای عمیق و مستحکم است لذا بر همگان آشکار شد که قطع این پیوند عمیق به هیچ وجه میسر نیست و مردم نیز با حضور در خیابان ها این را به دشمنان نظام اثبات کردند.

وی ادامه داد: توهین به مقدسات مذهبی مردم و عشق و علاقه مردم به رهبری موجب شد تا بعد از فتنه دوره دهم ریاست جمهوری مردم به صورت خودجوش به خیابان ها آمده و به دشمن نشان دهند که در شرایط سخت نیز حافظ و مدافع نظام و پشتیبان رهبر خود هستند.

سران فتنه بازیچه دست دشمن شدند

مولوی نذیر احمد سلامی ادامه داد: افرادی که امروز به عنوان سران فتنه شناخته می شوند متاسفانه در این جریانات به بازیچه دست دشمن تبدیل شده و وارد معرکه ای شدند که سرانجام آن طرد شدن از جامعه و انزوای همیشگی آنها بود.



وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری نیز در نخستین سخنرانی روز جمعه در آن زمان فرمودند که من به این بدعت های انتخابات اعتقادی ندارم.

وی گفت: به هر صورت ایجاد ناآرامی و اعتراضات به گونه ای که در فتنه سال ۸۸ مشاهده شد بدون شک خواسته دشمنان نظام بود.

۹ دی نمایش بصیرت دینی و سیاسی ملت ایران در جهان است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان نیز با بیان اینکه حماسه ۹ دی بصیرت دینی و سیاسی ملت ایران را به رخ جهانیان کشید به خبرنگار مهر گفت: در این روز تاریخی مردم با هدف کمک به نظام مقدس جمهوری اسلامی و خنثی سازی توطئه های شوم فتنه گران داخلی و خارجی به صورت کاملا جدی و عمومی به صحنه آمدند و بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.

آیت الله عباسعلی سلیمانی در گفتگو با مهر بیان داشت: به فرموده رهبرمعظم انقلاب حضور میلیونی و بی نظیر مردم با منشأ ایمان دینی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می توانست کوهی از مشکلات حاکم بر جامعه را از بین ببرد زیرا بخش عظیمی از ملت ایران با هدف حمایت از امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب، خون شهدا و پاسخ دندان شکن به تبلیغات منفی دشمنان پای صندوق های رای حاضر شدند.



وی اظهار داشت: متاسفانه عده ای پس از اتمام رأی گیری آهنگ تقلب در انتخابات و عدم امانت داری در رأی مردم را به میان آوردند و این بهانه موجب شد تا دشمن که همواره مترصد ضربه زدن به نظام بود با حمایت از این ادعای واهی کینه خود را با آشوبگران همراه سازد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اذعان داشت: در جریان فتنه ۸۸ عده ای که به دنبال یک فرصت برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بودند شعار تقلب در انتخابات را دستاویز خود برای ورود به میدان اغتشاش قرار دادند و باعث آشوب در جامعه و بی احترامی به حماسه عاشورای حسینی شدند.

آیت الله سلیمانی ادامه داد: بنابه فرموده رهبر معظم انقلاب، نهم دی ماه یکی از ایام الله انقلاب اسلامی است که مردم همیشه در صحنه ایران بار دیگر برای دفاع از آرمان های نظام به میدان آمدند.



نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت: خروش میلیونی ملت ایران برای مقابله با توطئه های شوم فتنه گران در روز ۹ دی برگ زرینی از تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: دشمنان این آب و خاک به بهانه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که با حضور بی سابقه مردم برگزار شد قصد ضربه زدن به پایه های انقلاب اسلامی را داشتند که به برکت هوشیاری ملت همیشه بیدار ایران در رسیدن به اهدافشان شکست خوردند.