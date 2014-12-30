به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فولاد خوزستان، میرجلال قاسم‌اف سرمربی تیم ملی ازبکستان اسامی 23 بازیکن تیم خود برای حضور در جام ملت‌های استرالیا را در حالی اعلام کرد که نام 5 بازیکن تیم لکوموتیو تاشکند نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود.

ایگناتی نستروف (دروازه بان)، اسلام توختاخوجایف (مدافع)، شوکت ملاجان‌اف (مدافع)، لطف‌الله تورائف (هافبک) و جسور حسن‌اف (هافبک)، بازیکنان دعوت شده از تیم لکوموتیو هستند.

این بازیکنان از بین 26 بازیکن حاضر در اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ازبکستان در امارات انتخاب شدند. ازبک‌ها در این اردو، دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی عراق هم انجام دادند که به یک برد و یک تساوی دست یافتند.

جالب اینکه نام بهادر نسیم اف مهاجم تیم پدیده خراسان نیز در بین فهرست بازیکنان نهایی ازبکستان برای جام ملت‌های آسیا به چشم می‌خورد.

لکوموتیو ازبکستان یکی از حریفان فولاد خوزستان در گروه C لیگ قهرمانان آسیا است. دیدار رفت دو تیم، چهارشنبه 13 اسفند در ورزشگاه اختصاصی لکوموتیو در تاشکند و دیدار برگشت، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت سال آینده در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار خواهد شد.