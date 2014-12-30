مسئولان کرمانشاه ۹دی را گرامی داشتند/حماسه ای ازجنس بصیرت مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حماسه عظیم مردم ایران در ۹ دی ماه سال ۸۸ بصیرت والای آنها را به جهانیان نشان داد و پشتیبانی کامل آنها از ولایت فقیه را بار دیگر به اثبات رساند.

ملت بزرگ ایران با حرکت خود جوش خود در این روز، جواب محکمی به فتنه گران و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران دادند و یک بار دیگر با حضور گسترده، ولایت مداری خود را به نمایش گذاشتند.

مسئولان استان کرمانشاه در گفتگوهای جداگانه با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت حماسه یوم الله ۹ دی، خلق این حماسه را نتیجه تدبیر رهبر انقلاب، حضور ملت بصیر ایران و باورها و اعتقادات مردم عنوان کردند.

۹ دی سند ماندگار بیعت با ولایت فقیه

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ملت ولایت مدار ایران اسلامی در ۹ دی ماه سال ۸۸ در یک حرکت خود جوش یک راهپیمایی با شکوه را به نمایش گذاشتند و حمایت و پشتیبانی خود از ولایت فقیه را بار دیگر به اثبات رساندند.

نعمت الله منوچهری گفت: مردم ایران اسلامی در روز ۹ دی بصیرت والای خود را به رخ جهانیان کشیدند و این روز را برای همیشه در تاریخ ثبت کردند.

وی خاطر نشان کرد: روشن گری های مقام معظم رهبری، هوشیاری و بصیرت ملت ایران و وجود نیروهای ارزشمند و انقلابی بسیج موجب شکل گیری حماسه ۹ دی و خنثی شدن توطئه و فتنه دشمنان شد.

منوچهری نهم دی ماه را به عنوان سند ماندگار بیعت مجدد ملت ایران با رهبر معظم انقلاب معرفی کرد و گفت: حماسه ای که مردم در این روز خلق کردند پایه های نظام را مستحکم تر کرده و آتش فتنه را برای همیشه خاموش کرد.

حماسه ۹ دی ملت ایران در تاریخ مثال زدنی است

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهپیمایی با شکوه مردم ایران در ۹ دی ماه سال ۸۸، اظهار داشت: ملت ایران در این روز بار دیگر نشان دادند که پشتیبان ولایت فقیه و حافظ خون شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی هستند.

محمد ابراهیم محبی افزود: دشمنان در فتنه ۸۸ قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشتند، اما مردم با حضور گسترده خود تمامی نقشه ها و فتنه ها را نقش بر آب کردند.

وی خاطر نشان کرد: مردم با این حرکت خود به تمامی کسانی که قصد دست درازی به کشور را داشتند ثابت کردند که هیچ گاه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهند داد.

محبی گفت: استکبار جهانی از قدرت روز افزون کشور ایران در هراس بوده و به همین دلیل پس از اینکه نتوانستند با ایجاد فتنه ۸۸ به اهداف خود دست یابند اقدامات گسترده تری را علیه ملت ایران صورت دادند.

راهپیمایی ۹ دی یک حرکت سرنوشت ساز بود

امام جمعه موقت کرمانشاه نیز در خصوص حماسه تاریخی ۹ دی ماه سال ۸۸ ملت ایران به خبرنگار مهر، گفت: حرکت خود جوش مردم در این روز یک حرکت سرنوشت ساز و پیام آن بصیرت و موقعیت شناسی ملت ایران بود.

آیت الله محمد حجتی افزود: مردم ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که در حساس ترین لحظات در میدان حضور دارند و آماده دفاع از عزت و استقلال و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

وی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی پس از انتخابات سال ۸۸ با فتنه گری و ایجاد آشوب به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود بودند، اما با تدبیر رهبر انقلاب و هوشیاری ملت در صحنه ایران همه این اهداف با شکست رو به رو شد.

وی گناه مرتکب شده از سوی سران فتنه را غیر قابل بخشش عنوان و تصریح کرد: این افراد با اقدامات خود خسارت های زیادی را به کشور وارد کرده و موجب نفرت و کینه ملت ایران نسبت به خود شدند.

حماسه ۹ دی مشتی محکم بر دهان مستکبران بود

امام جمعه شهرستان قصر شیرین در گفتگو با خبرنگار مهر، ۹ دی ماه را تجلی بصیرت و هوشیاری ملت ایران دانسته و افزود: هر فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران فصد ایجاد آشوب و فتنه را داشته باشد مجازات خواهد شد.

حجت الاسلام علی ملکی اظهار داشت: از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی دشمنان با شیوه های مختلف قصد ضربه زدن به نظام را داشته اند، اما ملت ایران همواره و در تمامی شرایط حساس با حضور در صحنه نقشه های آنها را با شکست مواجه کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: فتنه سال ۸۸ بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده دشمنان انقلاب بوجود آمد و هدف نهایی آن براندازی نظام جمهوری اسلامی بود، اما حرکت خود جوش مردم ولایت مدار ایران مشتی محکم بر دهان مستکبران بود.

ملکی با بیان اینکه ملت ایران هیچ گاه از آرمان های خود دست بر نخواهند داشت، خاطر نشان کرد: حماسه ای که این مردم در ۹ دی ماه خلق کردند برای همیشه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیمه کرد.

تدبیر رهبر انقلاب فتنه دشمنان را با شکست مواجه کرد

فرماندار شهرستان سنقر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره با روشن گری های خود کشور را از گزند آسیب ها و فتنه های دشمنان انقلاب حفظ کرده است.

علیرضا ایزدی اظهار داشت: دشمنان در سال ۸۸ با ایجاد آشوب و فتنه به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود بودند اما تدبیر مقام معظم رهبری و حضور ملت بصیر ایران مانع از این هدف آنها شد.

وی به نقشه های مختلف دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اشاره کرد و گفت: لازمه مقابله با این برنامه ها بصیرت افزایی و پیروی از ولایت فقیه است.

فرماندار سنقر تصریح کرد: حرکت در مسیر شهدا و حفظ آرمان های انقلاب وظیفه ای است که بر دوش همه ما است.

حماسه ۹ دی بر اساس اعتقادات ملت ایران شکل گرفت

فرماندار شهرستان هرسین نیز در خصوص حماسه عظیم ۹ دی به خبرنگار مهر، گفت: روشنگری های مقام معظم رهبری، موقعیت شناسی ملت ایران و باورها و اعتقادات دینی آنها موجب خلق این حماسه شد.

یاور محمدی اظهار داشت: حرکت مردم در این روز به صورت خود جوش و بر اساس اعتقادات و باورهای آنها شکل گرفت.

وی خاطر نشان کرد: حماسه ۹ دی موجب اقتدار بیش از پیش نظام و مستحکم تر شدن پایه های آن شد.

فرماندار شهرستان هرسین افزود: راهپیمایی با شکوه مردم در روز ۹ دی ماه سال ۸۸ وحدت و همبستگی آنها و همچنین پشتیبانی ملت از ولایت فقیه را به جهانیان ثابت کرد.

محمدی بر لزوم گرامیداشت این روز تاکید کرد و گفت: حماسه ۹ دی بصیرت والای ملت ایران را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد.

حضور مردم در راهپیمایی۹ دی انقلاب را بیمه کرد

امام جمعه شهرستان روانسر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مستکبران دنیا پس از انتخابات سال ۸۸ و با فریب برخی از نیروهای داخلی فتنه ای را به داه انداخته و قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشتند.

ملا عبدالله غفوری افزود: این فتنه و آشوب تا جایی پیش رفت که در عاشورای همان سال به ساحت امام حسین (ع) و همه بزرگان دین توهین شد، اما ملت ایران با حضور خود جواب دندان شکنی به این بی حرمتی ها دادند.

وی خلق حماسه ۹ دی را نتیجه تدبیر رهبر انقلاب و بصیرت والای ملت ایران دانست و گفت: بزرگترین درسی که از "۹ دی" می‌توان گرفت، درس ولایت‌مداری مردم بود.

غفوری تصریح کرد: مردم ایران در بسیاری از صحنه ها نشان داده اند که همواره پشتیبان ولایت فقیه و پاسدار خون شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی هستند.

فتنه سال ۸۸ با برنامه ریزی دشمنان انقلاب شکل گرفت

امام جمعه اهل تسنن شهرستان سرپل ذهاب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حماسه ۹ دی سال ۸۸ یک حرکت سرنوشت ساز بود و فتنه کسانی که قصد ضربه زدن به نظام را داشتند را خنثی کرد.

ملا رشید ثنایی افزود: ملت ایران با تمامی گرایش های سیاسی همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده و اجازه دخالت دشمن در امور کشور را نخواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: مردم ایران نسبت به اعتقادات و باورهای دینی خود حساس بوده و بی حرمتی آشوب گران در روز عاشورا موجب شد تا آنها به خیابان ها آمده و این حرکت را محکوم کنند.

امام جمعه اهل سنت شهرستان سرپلذهاب تصریح کرد: دشمنان انقلاب در طول سال های اخیر با شیوه های مختلف قصد تضعیف ملت ایران را داشته اند اما وحدت و انسجام مردم مانع از تحقق اهداف آنها شده است.